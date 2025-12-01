Decizia luată de Daniele De Rossi în privinţa lui Nicolae Stanciu! Anunţul făcut de Gazzetta dello Sport - Antena Sport

Închide meniul
Bogdan Stănescu Publicat: 1 decembrie 2025, 20:20

Decizia luată de Daniele De Rossi în privinţa lui Nicolae Stanciu! Anunţul făcut de Gazzetta dello Sport

Nicolae Stanciu într-un meci pentru Genoa / Profimedia Images

Nicolae Stanciu (32 de ani) va fi titular în meciul de Cupă disputat de Genoa cu Atalanta. Reputata publicaţie italiană Gazzetta dello Sport a anunţat că De Rossi (42 de ani) a decis să îi dea o şansă lui Stanciu, care a fost rezervă neutilizată la Genoa de când fostul jucător, şi ulterior antrenor, al Romei a preluat echipa patronată de Dan Şucu (62 de ani).

În ultima vreme s-a tot vorbit de o posibilă revenire în ţară a lui Stanciu, la Rapid, dar preşedintele executiv al giuleştenilor, Victor Angelescu, a transmis că nu s-a discutat despre aşa ceva. Angelescu a subliniat că o astfel de mutare, chiar în condiţiile în care s-ar face între două cluburi patronate de Dan Şucu, este puţin probabilă.

Daniele De Rossi îl titularizează pe Nicolae Stanciu în meciul de Cupă cu Atalanta

Nicolae Stanciu va începe titular. Căpitanul României, venit în vară la sugestia președintelui Dan Șucu, a avut un start dificil, influențat de accidentare și de ritmul diferit față de liga saudită”, a scris Gazzetta dello Sport.

Doar 5 meciuri a adunat Nicolae Stanciu, în toate competiţiile, la Genoa, 3 în campionat şi 2 în Cupa Italiei. Stanciu a fost recent şi afectat de o accidentare. Dacă în campionat nu a contribuit la niciun gol, în Cupa Italiei Stanciu a înscris un gol superb, chiar la debutul în echipa patronată de Dan Şucu. S-a întâmplat la meciul cu Empoli, în care Stanciu a marcat cu un voleu de senzaţie.

Nicolae Stanciu a ratat “dubla” României cu San Marino (7-1) şi Bosnia (1-3). Selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) i-a criticat pe Stanciu şi Răzvan Marin pentru evoluţiile lor din meciul Cipru – România 2-2. Tricolorii au condus în Cipru cu 2-0, dar au fost egalaţi. Lucescu a susţinut că România a pierdut centrul terenului în acea partidă.

