„Tot timpul ne-a făcut probleme”. Mihai Stoica a făcut praf arbitrajul după victoria FCSB-ului cu Farul. Faza care l-a enervat - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | „Tot timpul ne-a făcut probleme”. Mihai Stoica a făcut praf arbitrajul după victoria FCSB-ului cu Farul. Faza care l-a enervat

„Tot timpul ne-a făcut probleme”. Mihai Stoica a făcut praf arbitrajul după victoria FCSB-ului cu Farul. Faza care l-a enervat

Viviana Moraru Publicat: 1 decembrie 2025, 19:46

Tot timpul ne-a făcut probleme”. Mihai Stoica a făcut praf arbitrajul după victoria FCSB-ului cu Farul. Faza care l-a enervat

Mihai Stoica / Profimedia

Mihai Stoica a avut un discurs dur după ce FCSB a învins-o cu 2-1 pe Farul, în etapa a 18-a din Liga 1. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei a făcut praf arbitrajul pentru faza petrecută în minutul 35. 

Farul a primit penalty după un fault comis de Ștefan Târnovanu asupra lui Răzvan Tănase. Sebastian Colțescu a arătat punctul cu var, însă Mihai Stoica a declarat că arbitrul a greșit și trebuia să revadă faza cu ajutorul arbitrajului video. 

Mihai Stoica a făcut praf arbitrajul după Farul – FCSB 1-2 

Mihai Stoica a cerut ca Sebastian Colțescu să nu mai fie delegat la meciurile FCSB-ului, fiind convins că arbitrul a defavorizat-o pe campioană în mai multe partide. 

„Mă surprinde nu doar greşeala de arbitraj. Nu i-aş imputa-o lui Rareş Vidican, ci lui Sebastian Colţescu. Delegarea asta nu a fost inspirată pentru că se ştie foarte bine că el a făcut o greşeală în favoarea noastră, împotriva Farului, şi de atunci mereu au fost probleme în meciurile pe care le-a arbitrat. El acum era obligat să-l cheme la VAR pe Vidican. 

Este o mare eroare a celor de la VAR. Tănasă îşi lasă intenţionat piciorul acolo. El duce piciorul stâng doar să obţină penalty. Cum poţi tu, de la VAR, să transformi în penalty… de ce a stat trei minute jumate? Că atât a durat. E clar că duce piciorul spre Târnovanu premeditat. 

Dacă l-ar fi chemat la VAR pe Vidican, erau foarte mari şanse să-şi schimbe decizia. Şi apoi toată lumea spunea „Aa, iar Colţescu, iar Colţescu care a dat penalty la Șut şi n-a fost” şi aşa mai departe. Eu m-aş bucura dacă nu l-aş mai vedea pe Colţescu, poate doar aşa, întâmplător, la alte meciuri. 

Nu ar mai trebui delegat la meciurile noastre. Nici la VAR, nici central. Tot timpul ne-a făcut probleme, tot timpul”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro. 

După victoria de la Ovidiu, FCSB s-a apropiat de play-off. Campioana are 24 de puncte, fiind la două puncte distanță de locul 6, ocupat de Farul. 

