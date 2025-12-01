Gicu Grozav, mesaj pentru soţia lui, Sorina, după ce a reuşit o "dublă" de senzaţie pentru Petrolul! - Antena Sport

Gicu Grozav (35 de ani) a avut un mesaj pentru soţia lui, Sorina (26 de ani) şi pentru colegele acesteia de la naţionala de handbal feminin a României, înaintea meciului tricolorelor cu Danemarca. România – Danemarca se joacă de la 21:30, partida putând fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.

Gicu Grozav a prins un meci excepţional cu Metaloglobus, marcând două goluri în victoria obţinută cu 4-1 de echipa lui cu ultima clasată din Liga 1. Grozav a fost MVP-ul partidei, fiind notat cu 8.8 de către site-ul de specialitate flashscore.ro.

Gicu Grozav, înainte de România – Danemarca, meci în care va juca soţia lui, Sorina: “Le ţin pumnii”

“(n.r: Bucuria de la golul 2 nu ţine cont de vârstă, nu?) Deocamdată nu (n.r: râde), nu ţine, mi-a ieşit. Am mai făcut-o, dar mai demult şi aşteptam un moment de genul ăsta să o încerc din nou.

(n.r. A fost un moment comic cu Sălceanu, aţi alergat amândoi după minge) Când nu vorbeşti, n-am vorbit niciunul, am fost mutulică amândoi. Eu crezând că se va opri el, să-i opresc mingea, el probabil la fel. Şi ne-am dat cap în cap.

(n.r: Un mesaj pentru soţia ta, care are un meci foarte important) Cu siguranţă le va aştepta un meci foarte greu, e clar. Danemarca e o echipă puternică, dar, cu siguranţă, vor avea şansa lor. Eu sper să facă o figură frumoasă, le voi ţine pumnii şi sper să iasă cu bine din acest meci”, a declarat Gicu Grozav pentru digisport.ro după Petrolul – Metaloglobus 4-1.