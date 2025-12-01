Gicu Grozav, mesaj pentru soţia lui, Sorina, după ce a reuşit o "dublă" de senzaţie pentru Petrolul! - Antena Sport

Gicu Grozav (35 de ani) a avut un mesaj pentru soţia lui, Sorina (26 de ani) şi pentru colegele acesteia de la naţionala de handbal feminin a României, înaintea meciului tricolorelor cu Danemarca. România – Danemarca se joacă de la 21:30, partida putând fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.
Gicu Grozav a prins un meci excepţional cu Metaloglobus, marcând două goluri în victoria obţinută cu 4-1 de echipa lui cu ultima clasată din Liga 1. Grozav a fost MVP-ul partidei, fiind notat cu 8.8 de către site-ul de specialitate flashscore.ro.
Gicu Grozav, înainte de România – Danemarca, meci în care va juca soţia lui, Sorina: “Le ţin pumnii”
“(n.r: Bucuria de la golul 2 nu ţine cont de vârstă, nu?) Deocamdată nu (n.r: râde), nu ţine, mi-a ieşit. Am mai făcut-o, dar mai demult şi aşteptam un moment de genul ăsta să o încerc din nou.
(n.r. A fost un moment comic cu Sălceanu, aţi alergat amândoi după minge) Când nu vorbeşti, n-am vorbit niciunul, am fost mutulică amândoi. Eu crezând că se va opri el, să-i opresc mingea, el probabil la fel. Şi ne-am dat cap în cap.
(n.r: Un mesaj pentru soţia ta, care are un meci foarte important) Cu siguranţă le va aştepta un meci foarte greu, e clar. Danemarca e o echipă puternică, dar, cu siguranţă, vor avea şansa lor. Eu sper să facă o figură frumoasă, le voi ţine pumnii şi sper să iasă cu bine din acest meci”, a declarat Gicu Grozav pentru digisport.ro după Petrolul – Metaloglobus 4-1.
Petrolul – Metaloglobus 4-1. “Dublă” de senzaţie pentru Gicu Grozav! “Lupii galbeni” au ieşit din zona roşie
Echipa ploieşteană Petrolul a învins, luni, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia bucureşteană Metaloglobus, în etapa a 18-a din Liga 1.
La Ploieşti, scorul a fost deschis abia în minutul 45, când Grozav a înscris cu o lovitură de cap. Anulat iniţial, golul a fost validat de VAR şi gazdele au intrat cu avantaj minim la vestiare. Imediat după pauză, însă, bucureştenii au restabilit egalitatea, după golul lui Aboubacar Camara, din minutul 46, înscris cu o lovitură de cap din centrarea lui Ubbink.
Elevii lui Eugen Neagoe au replicat repede şi Vali Gheorghe a marcat în minutul 54, cu un şut din careu, la colţul lung. Grozav a reuşit dubla, în minutul 63, după o centrare a lui Vali Gheorghe, iar scorul final a fost stabilit de Marco Dulca, în minutul 90.
Petrolul s-a impus cu 4-1 şi a ajuns la 19 puncte, părăsind zona roşie. “Lupii galben” sunt în acest moment pe locul 11, în timp ce Metaloglobus e ultima în clasament, cu 8 puncte.
