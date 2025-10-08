Jurnal Antena Sport | Doar de două ori titular cu Lucescu pe bancă, Ianis Hagi va fi căpitan cu Moldova - Antena Sport

Jurnal Antena Sport | Doar de două ori titular cu Lucescu pe bancă, Ianis Hagi va fi căpitan cu Moldova
În absenţa lui Stanciu, Ianis Hagi va fi căpitanul României cu Moldova! Doar de două ori a fost Ianis titular de când e Lucescu selecţioner.
În absenţa lui Stanciu, Ianis Hagi va fi căpitanul României cu Moldova! Doar de două ori a fost Ianis titular de când e Lucescu selecţioner.
Jurnal Antena Sport | Campionii de la FCSB promit să lege victoriile în cursa către play-offJurnal Antena Sport | Campionii de la FCSB promit să lege victoriile în cursa către play-off
Jurnal Antena Sport | Doar de două ori titular cu Lucescu pe bancă, Ianis Hagi va fi căpitan cu MoldovaJurnal Antena Sport | Doar de două ori titular cu Lucescu pe bancă, Ianis Hagi va fi căpitan cu Moldova
Jurnal Antena Sport | Aproape de un accident la conferinţă, Mircea Lucescu e convins că putem bate AustriaJurnal Antena Sport | Aproape de un accident la conferinţă, Mircea Lucescu e convins că putem bate Austria
Tănase, Bîrligea şi Mihai Popescu joacă în Liga Punctelor pentru cluburile care i-au format ca fotbaliştiTănase, Bîrligea şi Mihai Popescu joacă în Liga Punctelor pentru cluburile care i-au format ca fotbalişti
Jurnal Antena Sport | Gabi Tamaş, în lacrimi la Asia Express! Ce l-a emoţionat atât de tareJurnal Antena Sport | Gabi Tamaş, în lacrimi la Asia Express! Ce l-a emoţionat atât de tare