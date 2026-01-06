Hansi Flick, reacție fermă după ce i-a „furat” jucătorul lui Cristi Chivu: „Are multă calitate” - Antena Sport

Hansi Flick a oferit prima reacție despre revenirea lui Joao Cancelo (31 de ani) la Barcelona. Fundașul portughez s-a înțeles cu formația catalană, după ce a fost dorit cu insistență și de Cristi Chivu la Inter.
Fabrizio Romano a fost cel care a anunțat că Joao Cancelo a ales să revină pe Camp Nou. Fundașul a mai îmbrăcat tricoul blaugrana și în sezonul 2023-2024.
Hansi Flick, reacție fermă după ce i-a „furat” jucătorul lui Cristi Chivu
Joao Cancelo va ajunge pe Camp Nou sub formă de împrumut de la Al Hilal. Portughezul mai are contract cu saudiții până în vara lui 2027.
La conferința de presă premergătoare partidei cu Bilbao, din Supercupa Spaniei, Hansi Flick a oferit scurte declarații despre Joao Cancelo. Antrenorul Barcelonei a subliniat că pentru moment, mutarea încă nu a fost oficializată. Germanul l-a lăudat și pe fundașul portughez, fiind convins că-i va ajuta pe catalani.
„Joao ne va întări pe flancuri și în față, dar încă nu s-a închis. Când se va întâmpla asta, voi fi fericit pentru că el ne va oferi mai multe opțiuni. Este o soluție bună, are multă calitate”, a declarat Hansi Flick, conform marca.com.
Totodată, Hansi Flick a oferit declarații și despre Supercupa Spaniei. Athletic Bilbao – Barcelona și Atletico Madrid – Real Madrid sunt cele două semifinale ale competiției care se desfășoară în Arabia Saudită.
„Supercupa e diferită față de cum e în Germania, dar îmi place. O competiție cu semifinale și finală. Succesul de anul trecut ne-a oferit multă energie și vrem să repetăm asta.
E cel mai scurt drum către un trofeu, dar nu va fi ușor pentru că și restul echipelor sunt puternice”, a mai spus Hansi Flick.
- Panică la Barcelona, înainte de Supercupa Spaniei. Lamine Yamal a lipsit de la antrenament
- Trei jucători de top vor să se transfere la Barcelona. Hansi Flick aşteaptă întăriri
- No Mbappe, no problem! Real Madrid a defilat cu Betis. Gonzalo Garcia a reușit hat-trick-ul
- Jucătorii Valenciei, în pericol din pricina propriilor suporteri! Un geam al autocarului a fost spart!
- Vinicius a decis! Condiția pusă pentru a-și prelungi contractul cu Real Madrid