Hansi Flick, reacție fermă după ce i-a „furat” jucătorul lui Cristi Chivu: „Are multă calitate” - Antena Sport

Hansi Flick a oferit prima reacție despre revenirea lui Joao Cancelo (31 de ani) la Barcelona. Fundașul portughez s-a înțeles cu formația catalană, după ce a fost dorit cu insistență și de Cristi Chivu la Inter.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fabrizio Romano a fost cel care a anunțat că Joao Cancelo a ales să revină pe Camp Nou. Fundașul a mai îmbrăcat tricoul blaugrana și în sezonul 2023-2024.

Hansi Flick, reacție fermă după ce i-a „furat” jucătorul lui Cristi Chivu

Joao Cancelo va ajunge pe Camp Nou sub formă de împrumut de la Al Hilal. Portughezul mai are contract cu saudiții până în vara lui 2027.

La conferința de presă premergătoare partidei cu Bilbao, din Supercupa Spaniei, Hansi Flick a oferit scurte declarații despre Joao Cancelo. Antrenorul Barcelonei a subliniat că pentru moment, mutarea încă nu a fost oficializată. Germanul l-a lăudat și pe fundașul portughez, fiind convins că-i va ajuta pe catalani.

„Joao ne va întări pe flancuri și în față, dar încă nu s-a închis. Când se va întâmpla asta, voi fi fericit pentru că el ne va oferi mai multe opțiuni. Este o soluție bună, are multă calitate”, a declarat Hansi Flick, conform marca.com.