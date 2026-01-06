Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Hansi Flick, reacție fermă după ce i-a „furat” jucătorul lui Cristi Chivu: „Are multă calitate” - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | Hansi Flick, reacție fermă după ce i-a „furat” jucătorul lui Cristi Chivu: „Are multă calitate”

Hansi Flick, reacție fermă după ce i-a „furat” jucătorul lui Cristi Chivu: „Are multă calitate”

Viviana Moraru Publicat: 6 ianuarie 2026, 17:38

Comentarii
Hansi Flick, reacție fermă după ce i-a furat” jucătorul lui Cristi Chivu: Are multă calitate”

Hansi Flick, la Barcelona/ Profimedia

Hansi Flick a oferit prima reacție despre revenirea lui Joao Cancelo (31 de ani) la Barcelona. Fundașul portughez s-a înțeles cu formația catalană, după ce a fost dorit cu insistență și de Cristi Chivu la Inter. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fabrizio Romano a fost cel care a anunțat că Joao Cancelo a ales să revină pe Camp Nou. Fundașul a mai îmbrăcat tricoul blaugrana și în sezonul 2023-2024. 

Hansi Flick, reacție fermă după ce i-a „furat” jucătorul lui Cristi Chivu 

Joao Cancelo va ajunge pe Camp Nou sub formă de împrumut de la Al Hilal. Portughezul mai are contract cu saudiții până în vara lui 2027.  

La conferința de presă premergătoare partidei cu Bilbao, din Supercupa Spaniei, Hansi Flick a oferit scurte declarații despre Joao Cancelo. Antrenorul Barcelonei a subliniat că pentru moment, mutarea încă nu a fost oficializată. Germanul l-a lăudat și pe fundașul portughez, fiind convins că-i va ajuta pe catalani. 

Joao ne va întări pe flancuri și în față, dar încă nu s-a închis. Când se va întâmpla asta, voi fi fericit pentru că el ne va oferi mai multe opțiuni. Este o soluție bună, are multă calitate”, a declarat Hansi Flick, conform marca.com. 

Reclamă
Reclamă

Totodată, Hansi Flick a oferit declarații și despre Supercupa Spaniei. Athletic Bilbao – Barcelona și Atletico Madrid – Real Madrid sunt cele două semifinale ale competiției care se desfășoară în Arabia Saudită. 

„Supercupa e diferită față de cum e în Germania, dar îmi place. O competiție cu semifinale și finală. Succesul de anul trecut ne-a oferit multă energie și vrem să repetăm asta. 

E cel mai scurt drum către un trofeu, dar nu va fi ușor pentru că și restul echipelor sunt puternice”, a mai spus Hansi Flick. 

O preoteasă din Suceava, la un pas de moarte împreună cu 5 copii chiar de Bobotează. A căzut în râu cu maşinaO preoteasă din Suceava, la un pas de moarte împreună cu 5 copii chiar de Bobotează. A căzut în râu cu maşina
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va mai prinde Louis Munteanu echipa naţională după transferul la DC United
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ce l-ar fi împins pe stomatologul din Călăraşi la sinucidere. Mihai Tudor părea să aibă viaţa perfectă
Observator
Ce l-ar fi împins pe stomatologul din Călăraşi la sinucidere. Mihai Tudor părea să aibă viaţa perfectă
Ion Țiriac nu mai este cel mai bogat român! Cei doi antreprenori care l-au surclasat pe miliardar. Ce avere au
Fanatik.ro
Ion Țiriac nu mai este cel mai bogat român! Cei doi antreprenori care l-au surclasat pe miliardar. Ce avere au
19:55
Daniel Pancu, decizie de urgență la CFR Cluj. Jucătorul sunat să-și facă bagajele pentru cantonament
19:53
EXCLUSIVLeo Grozavu a spus de ce echipa lui a rămas în ţară în timp ce contracandidatele la play-off s-au dus în Antalya
19:23
„Are trofee cât n-au mâncat alții cartofi prăjiți”. Dan Nistor a răbufnit, după ce a văzut ce se întâmplă la o rivală
19:11
EXCLUSIVReacţia lui Leo Grozavu după ce Valeriu Iftime a vorbit despre varianta Denis Alibec la Botoşani!
19:00
Panică la Barcelona, înainte de Supercupa Spaniei. Lamine Yamal a lipsit de la antrenament
18:42
VIDEOFlorinel Coman a marcat pentru Al Gharafa. Primul gol după aproape un an
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!” 2 Gigi Becali a anunțat un nou transfer la FCSB. „Ordinul” dat în direct: „Dăm bani, nu e problemă” 3 “Să meargă la puşcărie!” Laszlo Balint a răbufnit: “E de neiertat” 4 Ofertă uriaşă pentru Universitatea Craiova, pentru Steven Nsimba! Anunţ de ultimă oră 5 Universitatea Craiova a anunţat primul transfer al anului: “Unul dintre cei mai valoroşi” 6 Cristi Chivu, descris de italieni în doar trei cuvinte după ce Inter a dat recital în primul meci din 2026
Citește și
Cele mai citite
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”
E oficial! FCSB l-a transferat: “S-a ajuns la un acord”E oficial! FCSB l-a transferat: “S-a ajuns la un acord”
Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSBPrimul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB