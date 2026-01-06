Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Anunțul lui Andrei Nicolescu, după ce jucătorul dorit de Dinamo a ajuns la Rapid: „Nu intrăm în licitații” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Anunțul lui Andrei Nicolescu, după ce jucătorul dorit de Dinamo a ajuns la Rapid: „Nu intrăm în licitații”

Anunțul lui Andrei Nicolescu, după ce jucătorul dorit de Dinamo a ajuns la Rapid: „Nu intrăm în licitații”

Viviana Moraru Publicat: 6 ianuarie 2026, 18:08

Comentarii
Anunțul lui Andrei Nicolescu, după ce jucătorul dorit de Dinamo a ajuns la Rapid: Nu intrăm în licitații”

Andrei Nicolescu / Profimedia

Andrei Nicolescu a oferit declarații, după ce Daniel Paraschiv, jucător dorit de Dinamo, a semnat cu Rapid. Atacantul a fost împrumutat de Real Oviedo la formația din Giulești, până la finalul sezonului. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Daniel Paraschiv (26 de ani) este primul transfer al iernii de la Rapid. Giuleștenii vor avea opțiunea unui transfer definitiv, la vară. 

Anunțul lui Andrei Nicolescu, după ce jucătorul dorit de Dinamo a ajuns la Rapid 

Andrei Nicolescu a reacționat, după ce Daniel Paraschiv a fost prezentat oficial la Rapid. Președintele lui Dinamo a confirmat faptul că atacantul a fost pe lista lui Zeljko Kopic. 

Totuși, Nicolescu a subliniat faptul că Dinamo nu poate intra încă în licitații cu celelalte echipe din Liga 1. 

„L-am avut în discuţii, nu doar în vedere. Am avut discuţii cu impresarul lui, dar am ştiut de trei, patru zile că o să meargă în altă parte. Cred că la Baroan a fost mai lung şi mai intenţional şi din partea noastră, aici ne-am dat seama repede şi ne-am setat nişte limite financiare faţă de ce a făcut el în ultimii ani.  

Reclamă
Reclamă

La decizii luate emoţional, nu, în licitaţii niciodată, iar principiul nostru e să nu intrăm în licitaţii. Sunt convins că va veni o vreme când vom intra, dar nu acum”, a declarat Andrei Nicolescu, conform primasport.ro. 

Daniel Paraschiv a dezvăluit de ce a ales-o pe Rapid 

În ceea ce privește oferta de la Dinamo, Paraschiv a recunoscut că nu știe nimic în acest sens, dar sunt șanse ca impresarul său să fi discutat. 

“Cred că impresarul meu a fost contactat (n.r. de cei de la Dinamo), dar în niciun moment nu s-a pus problema să merg în altă parte. Nu știu care a fost stadiul discuțiilor sau dacă au existat, dar eu am fost concentrat din prima secundă pe Rapid“, a spus Daniel Paraschiv. 

O preoteasă din Suceava, la un pas de moarte împreună cu 5 copii chiar de Bobotează. A căzut în râu cu maşinaO preoteasă din Suceava, la un pas de moarte împreună cu 5 copii chiar de Bobotează. A căzut în râu cu maşina
Reclamă

Paraschiv va avea șansa să debuteze pentru Rapid în amicalele cu Wisla Plock sau CSKA 1948 Sofia, iar în meciurile oficiale cu Metaloglobus, după reluarea campionatului. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va mai prinde Louis Munteanu echipa naţională după transferul la DC United
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ce l-ar fi împins pe stomatologul din Călăraşi la sinucidere. Mihai Tudor părea să aibă viaţa perfectă
Observator
Ce l-ar fi împins pe stomatologul din Călăraşi la sinucidere. Mihai Tudor părea să aibă viaţa perfectă
Ion Țiriac nu mai este cel mai bogat român! Cei doi antreprenori care l-au surclasat pe miliardar. Ce avere au
Fanatik.ro
Ion Țiriac nu mai este cel mai bogat român! Cei doi antreprenori care l-au surclasat pe miliardar. Ce avere au
20:45
Marius Niculae îl aşteaptă pe Mircea Lucescu în Antalya! Ce a spus despre varianta Alex Maxim la naţională
20:30
Cesc Fabregas, mesaj categoric despre Cristi Chivu după ce s-a apropiat de Inter în Serie A: „El ar trebui să facă asta”
19:55
Daniel Pancu, decizie de urgență la CFR Cluj. Jucătorul sunat să-și facă bagajele pentru cantonament
19:53
EXCLUSIVLeo Grozavu a spus de ce echipa lui a rămas în ţară în timp ce contracandidatele la play-off s-au dus în Antalya
19:23
„Are trofee cât n-au mâncat alții cartofi prăjiți”. Dan Nistor a răbufnit, după ce a văzut ce se întâmplă la o rivală
19:11
EXCLUSIVReacţia lui Leo Grozavu după ce Valeriu Iftime a vorbit despre varianta Denis Alibec la Botoşani!
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!” 2 Gigi Becali a anunțat un nou transfer la FCSB. „Ordinul” dat în direct: „Dăm bani, nu e problemă” 3 “Să meargă la puşcărie!” Laszlo Balint a răbufnit: “E de neiertat” 4 Ofertă uriaşă pentru Universitatea Craiova, pentru Steven Nsimba! Anunţ de ultimă oră 5 Universitatea Craiova a anunţat primul transfer al anului: “Unul dintre cei mai valoroşi” 6 Cristi Chivu, descris de italieni în doar trei cuvinte după ce Inter a dat recital în primul meci din 2026
Citește și
Cele mai citite
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”
E oficial! FCSB l-a transferat: “S-a ajuns la un acord”E oficial! FCSB l-a transferat: “S-a ajuns la un acord”
Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSBPrimul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB