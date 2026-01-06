Anunțul lui Andrei Nicolescu, după ce jucătorul dorit de Dinamo a ajuns la Rapid: „Nu intrăm în licitații” - Antena Sport

Andrei Nicolescu a oferit declarații, după ce Daniel Paraschiv, jucător dorit de Dinamo, a semnat cu Rapid. Atacantul a fost împrumutat de Real Oviedo la formația din Giulești, până la finalul sezonului.
Daniel Paraschiv (26 de ani) este primul transfer al iernii de la Rapid. Giuleștenii vor avea opțiunea unui transfer definitiv, la vară.
Anunțul lui Andrei Nicolescu, după ce jucătorul dorit de Dinamo a ajuns la Rapid
Andrei Nicolescu a reacționat, după ce Daniel Paraschiv a fost prezentat oficial la Rapid. Președintele lui Dinamo a confirmat faptul că atacantul a fost pe lista lui Zeljko Kopic.
Totuși, Nicolescu a subliniat faptul că Dinamo nu poate intra încă în licitații cu celelalte echipe din Liga 1.
„L-am avut în discuţii, nu doar în vedere. Am avut discuţii cu impresarul lui, dar am ştiut de trei, patru zile că o să meargă în altă parte. Cred că la Baroan a fost mai lung şi mai intenţional şi din partea noastră, aici ne-am dat seama repede şi ne-am setat nişte limite financiare faţă de ce a făcut el în ultimii ani.
La decizii luate emoţional, nu, în licitaţii niciodată, iar principiul nostru e să nu intrăm în licitaţii. Sunt convins că va veni o vreme când vom intra, dar nu acum”, a declarat Andrei Nicolescu, conform primasport.ro.
Daniel Paraschiv a dezvăluit de ce a ales-o pe Rapid
În ceea ce privește oferta de la Dinamo, Paraschiv a recunoscut că nu știe nimic în acest sens, dar sunt șanse ca impresarul său să fi discutat.
“Cred că impresarul meu a fost contactat (n.r. de cei de la Dinamo), dar în niciun moment nu s-a pus problema să merg în altă parte. Nu știu care a fost stadiul discuțiilor sau dacă au existat, dar eu am fost concentrat din prima secundă pe Rapid“, a spus Daniel Paraschiv.
Paraschiv va avea șansa să debuteze pentru Rapid în amicalele cu Wisla Plock sau CSKA 1948 Sofia, iar în meciurile oficiale cu Metaloglobus, după reluarea campionatului.
- Daniel Pancu, decizie de urgență la CFR Cluj. Jucătorul sunat să-și facă bagajele pentru cantonament
- Leo Grozavu a spus de ce echipa lui a rămas în ţară în timp ce contracandidatele la play-off s-au dus în Antalya
- „Are trofee cât n-au mâncat alții cartofi prăjiți”. Dan Nistor a răbufnit, după ce a văzut ce se întâmplă la o rivală
- Reacţia lui Leo Grozavu după ce Valeriu Iftime a vorbit despre varianta Denis Alibec la Botoşani!
- Valeriu Iftime a dezvăluit de unde a plecat gluma lui Gigi Becali cu şampania