Anunțul lui Andrei Nicolescu, după ce jucătorul dorit de Dinamo a ajuns la Rapid: „Nu intrăm în licitații” - Antena Sport

Andrei Nicolescu a oferit declarații, după ce Daniel Paraschiv, jucător dorit de Dinamo, a semnat cu Rapid. Atacantul a fost împrumutat de Real Oviedo la formația din Giulești, până la finalul sezonului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Daniel Paraschiv (26 de ani) este primul transfer al iernii de la Rapid. Giuleștenii vor avea opțiunea unui transfer definitiv, la vară.

Anunțul lui Andrei Nicolescu, după ce jucătorul dorit de Dinamo a ajuns la Rapid

Andrei Nicolescu a reacționat, după ce Daniel Paraschiv a fost prezentat oficial la Rapid. Președintele lui Dinamo a confirmat faptul că atacantul a fost pe lista lui Zeljko Kopic.

Totuși, Nicolescu a subliniat faptul că Dinamo nu poate intra încă în licitații cu celelalte echipe din Liga 1.

„L-am avut în discuţii, nu doar în vedere. Am avut discuţii cu impresarul lui, dar am ştiut de trei, patru zile că o să meargă în altă parte. Cred că la Baroan a fost mai lung şi mai intenţional şi din partea noastră, aici ne-am dat seama repede şi ne-am setat nişte limite financiare faţă de ce a făcut el în ultimii ani.