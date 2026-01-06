Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Te mai gândeşti la naţională?" Răspunsul lui Maxim după ce staff-ul lui Lucescu l-a văzut "la lucru" cu românii - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | “Te mai gândeşti la naţională?” Răspunsul lui Maxim după ce staff-ul lui Lucescu l-a văzut “la lucru” cu românii

“Te mai gândeşti la naţională?” Răspunsul lui Maxim după ce staff-ul lui Lucescu l-a văzut “la lucru” cu românii

Bogdan Stănescu Publicat: 6 ianuarie 2026, 17:29

Comentarii
Te mai gândeşti la naţională? Răspunsul lui Maxim după ce staff-ul lui Lucescu l-a văzut la lucru cu românii

Alex Maxim / AntenaSport

Alex Maxim (35 de ani) a fost întrebat, la sfârşitul amicalului lui Gaziantep cu Petrolul, încheiat cu scorul de 1-1, dacă se mai gândeşte la echipa naţională.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Maxim a subliniat că nu a renunţat niciodată la echipa naţională. Chiar dacă realizează că sunt şanse mici să fie convocat, Maxim a dat de înţeles că ar răspunde afirmativ unei eventuale chemări la naţională.

Alex Maxim: “Niciodată nu mi-am luat gândul de la naţională”

Membrii staff-ului echipei naţionale au urmărit amicalul lui Gaziantep cu Petrolul. Maxim a subliniat însă că, mai mult ca sigur, aceştia se aflau acolo în special pentru colegul său de la Gaziantep, Deian Sorescu. Sorescu a fost convocat la ultimele acţiuni ale naţionalei.

“(n.r: Cum a fost confruntarea cu românii?) Sunt meciuri de pregătire, meciuri de acumulare. Sunt bucuros că m-am întâlnit cu foşti colegi, foşti antrenori.

(n.r: Cum e să trăieşti printre turci, având în vedere că în martie avem confruntarea?) Sunt deja de 6 ani la Gaziantep. M-am obişnuit, pentru mine nu e ceva nou. Mă simt foarte bine în Turcia, am o relaţie excelentă cu cei din club şi nu doar. Cunosc foarte multe persoane în Turcia, sunt călduroşi, cu toţii aşteaptă cu nerăbdare meciul cu România din martie, dar mai este foarte mult până atunci.

Reclamă
Reclamă

(n.r: Te mai gândeşti la naţională?) Atât timp cât voi fi jucător activ, ca orice jucător normal că mă gândesc la echipa naţională. Niciodată nu mi-am luat gândul de la echipa naţională. Chiar dacă nu sunt acolo, am mulţi prieteni, le ţin pumnii.

(n.r: Cei din staff au venit să te urmărească, şi pe tine, şi pe Deian) Cred că mai mult pe Deian”, a declarat Alex Maxim.

Perez a deschis scorul în minutul 34 pentru Gaziantep. Chică-Roşă a egalat în minutul 58, stabilind rezultatul final al amicalului.

O preoteasă din Suceava, la un pas de moarte împreună cu 5 copii chiar de Bobotează. A căzut în râu cu maşinaO preoteasă din Suceava, la un pas de moarte împreună cu 5 copii chiar de Bobotează. A căzut în râu cu maşina
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va mai prinde Louis Munteanu echipa naţională după transferul la DC United
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ce l-ar fi împins pe stomatologul din Călăraşi la sinucidere. Mihai Tudor părea să aibă viaţa perfectă
Observator
Ce l-ar fi împins pe stomatologul din Călăraşi la sinucidere. Mihai Tudor părea să aibă viaţa perfectă
Ion Țiriac nu mai este cel mai bogat român! Cei doi antreprenori care l-au surclasat pe miliardar. Ce avere au
Fanatik.ro
Ion Țiriac nu mai este cel mai bogat român! Cei doi antreprenori care l-au surclasat pe miliardar. Ce avere au
20:45
VideoMarius Niculae îl aşteaptă pe Mircea Lucescu în Antalya! Ce a spus despre varianta Alex Maxim la naţională
20:30
Cesc Fabregas, mesaj categoric despre Cristi Chivu după ce s-a apropiat de Inter în Serie A: „El ar trebui să facă asta”
19:55
Daniel Pancu, decizie de urgență la CFR Cluj. Jucătorul sunat să-și facă bagajele pentru cantonament
19:53
EXCLUSIVLeo Grozavu a spus de ce echipa lui a rămas în ţară în timp ce contracandidatele la play-off s-au dus în Antalya
19:23
„Are trofee cât n-au mâncat alții cartofi prăjiți”. Dan Nistor a răbufnit, după ce a văzut ce se întâmplă la o rivală
19:11
EXCLUSIVReacţia lui Leo Grozavu după ce Valeriu Iftime a vorbit despre varianta Denis Alibec la Botoşani!
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!” 2 Gigi Becali a anunțat un nou transfer la FCSB. „Ordinul” dat în direct: „Dăm bani, nu e problemă” 3 “Să meargă la puşcărie!” Laszlo Balint a răbufnit: “E de neiertat” 4 Ofertă uriaşă pentru Universitatea Craiova, pentru Steven Nsimba! Anunţ de ultimă oră 5 Universitatea Craiova a anunţat primul transfer al anului: “Unul dintre cei mai valoroşi” 6 Cristi Chivu, descris de italieni în doar trei cuvinte după ce Inter a dat recital în primul meci din 2026
Citește și
Cele mai citite
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”
E oficial! FCSB l-a transferat: “S-a ajuns la un acord”E oficial! FCSB l-a transferat: “S-a ajuns la un acord”
Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSBPrimul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB