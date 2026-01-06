Valeriu Iftime a dezvăluit de unde a plecat gluma lui Gigi Becali cu şampania - Antena Sport

Valeriu Iftime (65 de ani) a dezvăluit, pentru AntenaSport, de unde au plecat toate glumele pe care Gigi Becali (67 de ani) le face despre el şi consumul de şampanie.
Iftime a subliniat că totul a plecat de la o discuţie a lui cu Gigi Becali, în care îi mărturisise patronului FCSB-ului că băuse puţină şampanie.
Iftime a spus de unde a plecat gluma lui Gigi Becali cu şampania
“Asta cu şampania este o glumă. I-am spus odată că l-am atacat şi uneori sunt mai aşa când sunt supărat şi când un arbitru mai dădea una peste coaste, eram mai dur în discuţia după meci. Acum nu mai vorbesc aşa.
I-am zis «Domnul Becali… sunt şi eu aşa, euforic, că am băut o şampanie» şi el (n.r: a început să râdă): «Bei şampanie?», «Îţi aduc şampanie», încontinuu… «Câtă şampanie ai băut»”, a povestit Valeriu Iftime în exclusivitate pentru AntenaSport.
Valeriu Iftime dezvăluia în trecut că a pierdut 30 de milioane de euro de când a început să investească în fotbal. Din fericire pentru el, celelalte afaceri merg bine. Având în vedere că Iftime e preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, el nu mai deţine în acte aceste afaceri.
Botoşani are, până acum, un sezon excelent în Liga 1. Formaţia moldoveană este pe locul 3 în acest moment, cu 38 de puncte, cu două sub liderul Craiova şi cu unul sub echipa aflată pe 2, Rapid. Moldovenii sunt la egalitate de puncte cu Dinamo.
