Jurnal Antena Sport | Doi tineri visează să câştige medalii pentru România la Mondialul de karate - Antena Sport

Jurnal Antena Sport | Doi tineri visează să câştige medalii pentru România la Mondialul de karate
Doi tineri, o fată şi un băiat, visează să câştige medalii pentru România la Mondialul de karate. Ei s-au antrenat toată vara pentru marea încercare.
Doi tineri, o fată şi un băiat, visează să câştige medalii pentru România la Mondialul de karate. Ei s-au antrenat toată vara pentru marea încercare.
Jurnal Antena Sport | Doi tineri visează să câştige medalii pentru România la Mondialul de karateJurnal Antena Sport | Doi tineri visează să câştige medalii pentru România la Mondialul de karate
Jurnal Antena Sport | Sara, campioana la dresaj care salvează animalele abandonateJurnal Antena Sport | Sara, campioana la dresaj care salvează animalele abandonate
Jurnal Antena Sport | Prietene bune, Aissia Prisecariu şi Daria Silişteanu se duelează în finala la 100m spateJurnal Antena Sport | Prietene bune, Aissia Prisecariu şi Daria Silişteanu se duelează în finala la 100m spate
Jurnal Antena Sport | Fanii lui Aberdeen promit o atmosferă cum nu s-a mai văzut la meciul cu FCSB!Jurnal Antena Sport | Fanii lui Aberdeen promit o atmosferă cum nu s-a mai văzut la meciul cu FCSB!
AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 19 augustAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 19 august