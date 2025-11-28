Rapid - Csikszereda LIVE TEXT (20:30). Liderul deschide etapa cu numărul 18 din Liga 1. Echipele de start - Antena Sport

Închide meniul
Rapid - Csikszereda LIVE TEXT (20:30). Liderul deschide etapa cu numărul 18 din Liga 1. Echipele de start

Rapid – Csikszereda LIVE TEXT (20:30). Liderul deschide etapa cu numărul 18 din Liga 1. Echipele de start

Rapid – Csikszereda LIVE TEXT (20:30). Liderul deschide etapa cu numărul 18 din Liga 1. Echipele de start

Daniel Işvanca Publicat: 28 noiembrie 2025, 19:00

Rapid – Csikszereda LIVE TEXT (20:30). Liderul deschide etapa cu numărul 18 din Liga 1. Echipele de start

Rapid - Csikszereda / SPORT PICTURES

Rapid București deschide etapa cu numărul 18 din Liga 1 și primește pe teren propriu vizita nou promovatei Csikszereda. Partida de pe stadionul Giulești este transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Gruparea alb-vișinie vine după o serie de trei victorii consecutive pe teren propriu, 3-1 cu Farul Constanța, 4-1 cu Unirea Slobozia și 2-0 contra celor de la FC Argeș.

Rapid – Csikszereda LIVE TEXT (20:30) – Echipele de start

  • Rapid: Aioani – Manea, Bolgado, Kramer, Bădescu – Hromada, Grameni, Christensen – Dobre, Koljic, Petrila. Rezerve: Stolz, Ciobotariu, Ignat, Braun, Onea, Vulturar, Gojkovic, R. Pop. Micovschi, Baroan, Jambor. Antrenor: Costel Gâlcă
  • Csikszereda: Pap – Paszka, Palmeș, Hegedus, Ferenczi – Vegh, Csuros – Anderson, Jebari, Bodo – Eppel. Rezerve: Simon, Kajan, Noveli, Toth, Bloj, Celic, Andrezlym Dusinszki, Szabo, Bakos, Szalay, Gergely. Antrenor: Robert Ilyeș

După succesul cu scorul de 2-0 din tur, Rapid București vrea să repete victoria de la Miercurea Ciuc, în jocul care deschide etapa cu numărul 18 din Liga 1.

Gruparea antrenată de Costel Gâlcă vine în urma unui eșec dureros suferit în Gruia, împotriva celor de la CFR Cluj. În același timp, giuleștenii au trei victorii la rând pe teren propriu.

Ciucanii au câștigat în ultima etapă de campionat, scor 2-1 cu Unirea Slobozia, dar sunt în continuare în zona roșie a clasamentului, cu un total de 16 puncte în 17 jocuri.

