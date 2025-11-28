Dezastru pentru Lewis Hamilton în calificările pentru sprint din MP al Qatarului! A fost eliminat din Q1 - Antena Sport

Închide meniul
Video

Lewis Hamilton a fost eliminat din Q1 în calificările pentru sprint din Marele Premiu al Qatarului, care se văd live pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. “Ah, omule, maşina nu mergea mai repede”, a spus Hamilton după o nouă contraperformanţă. Hamilton va pleca în cursa de sprint de pe locul 18. Stroll, Lawson, Gasly şi Colapinto sunt ceilalţi piloţi eliminaţi din Q1 în calificările pentru sprint.

