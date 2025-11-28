Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Oscar Piastri, prima reacţie după ce a obţinut pole-ul în cursa de sprint: "O maşină excepţional de bună" - Antena Sport

Home | Formula 1 | Oscar Piastri, prima reacţie după ce a obţinut pole-ul în cursa de sprint: “O maşină excepţional de bună”

Oscar Piastri, prima reacţie după ce a obţinut pole-ul în cursa de sprint: “O maşină excepţional de bună”

Bogdan Stănescu Publicat: 28 noiembrie 2025, 20:39

Comentarii
Oscar Piastri, prima reacţie după ce a obţinut pole-ul în cursa de sprint: O maşină excepţional de bună

Oscar Piastri, după calificările pentru sprint / captura AntenaPLAY

Oscar Piastri le-a mulţumit celor de la McLaren pentru modul în care s-a simţit monopostul lui în calificările pentru sprint din Marele Premiu al Qatarului, care au fost în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Piastri speră să obţină primul loc atât în cursa de sprint de mâine, cât şi în calificările, care vor avea loc tot mâine.

Oscar Piastri: “Lucrurile s-a întâmplat exact cum mi-am dorit”

“(n.r: Un tur de record. Povesteşte-ne cum a fost) A fost o zi în care m-am simţit foarte bine. Lucrurile s-au întâmplat exact cum mi-am dorit, spre deosebire de ultimele luni, ultimele curse. Mulţumesc foarte mult echipei, o maşină excepţional de bună. Un weekend foarte bun până acum, sunt foarte fericit pentru acest rezultat.

(n.r: Se pare că pe acest circuit mergi foarte bine, eşti foarte încrezător. Ce crezi că se va întâmpla mâine, în cursa de sprint?) Dacă te înţelegi bine cu circuitul şi cu maşina atunci îţi iese un tur foarte bun. Sunt câteva lucruri pe care trebuie să le îmbunătăţesc, dar e foarte plăcut să spui asta atunci când pleci din pole. Ştiu că este doar un pole pentru cursa de sprint, dar sper că pot face acelaşi lucru şi mai departe.

(n.r: Mâine avem cursa de sprint, dar şi calificările pentru cursa principală) Este dificil de spus ce se va putea întâmpla. Este un weekend cu format de sprint. Trebuie să fii întotdeauna foarte concentrat. Cred că maşina a fost foarte bună în această zi”, a declarat Oscar Piastri după ce a obţinut pole-ul în cursa de sprint.

Reclamă
Reclamă

Calificările pentru sprint au fost dezamăgitoare pentru campionul mondial en-titre, Max Verstappen. El a terminat doar pe 6 calificările pentru sprint, în spatele colegului său, Tsunoda. Pe 2 a fost Russell, iar pe 3 colegul lui Piastri, Norris. Pe 4 a venit Alonso.

Programul Marelui Premiu din Qatar

Vineri

Ploaie și vânt puternic în weekend. Ciclonul Adel schimbă planurile. Cum va fi vremea de 1 DecembriePloaie și vânt puternic în weekend. Ciclonul Adel schimbă planurile. Cum va fi vremea de 1 Decembrie
Reclamă
  • 15:30: Antrenamente (AntenaPLAY)
  • 19:30: Calificări sprint (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)

Sâmbătă

  • 16:00: Cursa de sprint (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
  • 20:00: Calificări (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)

Duminică

  • 18:00: Cursa (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui schimbaţi antrenorii la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ploaie și vânt puternic în weekend. Ciclonul Adel schimbă planurile. Cum va fi vremea de 1 Decembrie
Observator
Ploaie și vânt puternic în weekend. Ciclonul Adel schimbă planurile. Cum va fi vremea de 1 Decembrie
Destinația de vacanță aleasă de Florinel Coman. Celebrul fotbalist a ales un loc exotic, extrem de apreciat de marile vedete
Fanatik.ro
Destinația de vacanță aleasă de Florinel Coman. Celebrul fotbalist a ales un loc exotic, extrem de apreciat de marile vedete
21:36
LIVE TEXTRapid – Csikszereda 2-1. Giuleștenii caută desprinderea pe tabelă
21:31
Momente de panică la Rapid – Csikszereda! Unui fan i s-a făcut rău. A intervenit ambulanța
21:27
Rusia nu se lasă: vrea la Campionatul Mondial! Formația lui Karpin e gata să revină pe scena internațională
21:12
Iulian Chiriţa, argint la dublu mixt la Campionatul Mondial de Juniori! A doua medalie pentru el la competiţie
21:06
Cristiano Ronaldo își deschide o afacere în Madrid! Cât de exclusivist va fi proiectul lansat de portughez
20:57
Dina Grameni, primul gol după mai bine de 3 luni! A deschis scorul cu ciucanii după un assist al lui Aioani!
Vezi toate știrile
1 Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz 2 Nota primită de Dennis Man după ce PSV a umilit-o pe Liverpool pe Anfield 3 Gigi Becali le-a decis viitorul lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, după ruşinea de la Belgrad 4 Tun financiar reuşit de Rotaru! Suma pe care a câştigat-o Universitatea Craiova, până acum, în Conference League 5 Tensiuni imense la FCSB. Vali Crețu și-a făcut praf un coleg: “Dacă ăla doarme, ce să facem?” 6 Reacţia dură a lui Gigi Becali după ce Vali Creţu l-a făcut praf pe Siyabonga Ngezana: “Mă aude nevastă-mea”
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând