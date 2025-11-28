Oscar Piastri, prima reacţie după ce a obţinut pole-ul în cursa de sprint: "O maşină excepţional de bună" - Antena Sport

Oscar Piastri le-a mulţumit celor de la McLaren pentru modul în care s-a simţit monopostul lui în calificările pentru sprint din Marele Premiu al Qatarului, care au fost în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY.

Piastri speră să obţină primul loc atât în cursa de sprint de mâine, cât şi în calificările, care vor avea loc tot mâine.

Oscar Piastri: “Lucrurile s-a întâmplat exact cum mi-am dorit”

“(n.r: Un tur de record. Povesteşte-ne cum a fost) A fost o zi în care m-am simţit foarte bine. Lucrurile s-au întâmplat exact cum mi-am dorit, spre deosebire de ultimele luni, ultimele curse. Mulţumesc foarte mult echipei, o maşină excepţional de bună. Un weekend foarte bun până acum, sunt foarte fericit pentru acest rezultat.

(n.r: Se pare că pe acest circuit mergi foarte bine, eşti foarte încrezător. Ce crezi că se va întâmpla mâine, în cursa de sprint?) Dacă te înţelegi bine cu circuitul şi cu maşina atunci îţi iese un tur foarte bun. Sunt câteva lucruri pe care trebuie să le îmbunătăţesc, dar e foarte plăcut să spui asta atunci când pleci din pole. Ştiu că este doar un pole pentru cursa de sprint, dar sper că pot face acelaşi lucru şi mai departe.

(n.r: Mâine avem cursa de sprint, dar şi calificările pentru cursa principală) Este dificil de spus ce se va putea întâmpla. Este un weekend cu format de sprint. Trebuie să fii întotdeauna foarte concentrat. Cred că maşina a fost foarte bună în această zi”, a declarat Oscar Piastri după ce a obţinut pole-ul în cursa de sprint.