Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Delegația FCSB-ului nu a mai ajuns la Constanța! Ce s-a întâmplat după eșecul de la Belgrad - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Delegația FCSB-ului nu a mai ajuns la Constanța! Ce s-a întâmplat după eșecul de la Belgrad

Delegația FCSB-ului nu a mai ajuns la Constanța! Ce s-a întâmplat după eșecul de la Belgrad

Daniel Işvanca Publicat: 28 noiembrie 2025, 19:22

Comentarii
Delegația FCSB-ului nu a mai ajuns la Constanța! Ce s-a întâmplat după eșecul de la Belgrad

Delegația celor de la FCSB / SPORT PICTURES

FCSB a suferit un eșec dureros în UEFA Europa League, dar trebuie să treacă repede peste această dezamăgire. Campioana României va juca la Ovidiu contra celor de la Farul, într-un meci important în ceea ce privește lupta pentru un loc de play-off.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Delegația roș-albastră ar fi trebuit să aterizeze la Constanța în cursul zilei de vineri, însă, în cele din urmă, aceștia au fost nevoiți să meargă la București.

Delegația FCSB-ului a făcut cale întoarsă la București! De ce nu s-a putut ateriza la Constanța

FCSB a evoluat mai bine de o repriză în superioritate numerică la Belgrad, dar s-a întors fără niciun punct din confruntarea cu Steaua Roșie Belgrad, fiind învinsă cu scorul de 1-0.

Acum, gruparea antrenată de Elias Charalambous trebuie să se concentreze pe jocul cu Farul Constanța, capital în ceea ce privește prezența în play-off-ul Ligii 1.

Delegația campioanei României ar fi trebuit să ajungă vineri seară în Constanța, dar avionul în care se aflau a făcut cale întoarsă către București. Potrivit digisport.ro, ceața nu le-a permis să aterizeze. Aceștia au revenit la baza din Berceni, dar au primit liber.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui schimbaţi antrenorii la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ploaie și vânt puternic în weekend. Ciclonul Adel schimbă planurile. Cum va fi vremea de 1 Decembrie
Observator
Ploaie și vânt puternic în weekend. Ciclonul Adel schimbă planurile. Cum va fi vremea de 1 Decembrie
Destinația de vacanță aleasă de Florinel Coman. Celebrul fotbalist a ales un loc exotic, extrem de apreciat de marile vedete
Fanatik.ro
Destinația de vacanță aleasă de Florinel Coman. Celebrul fotbalist a ales un loc exotic, extrem de apreciat de marile vedete
21:20
LIVE TEXTRapid – Csikszereda 2-1. Panică pe Giulești! Unui om i s-a făcut rău în tribune
21:12
Iulian Chiriţa, argint la dublu mixt la Campionatul Mondial de Juniori! A doua medalie pentru el la competiţie
21:06
Cristiano Ronaldo își deschide o afacere în Madrid! Cât de exclusivist va fi proiectul lansat de portughez
20:57
Dina Grameni, primul gol după mai bine de 3 luni! A deschis scorul cu ciucanii după un assist al lui Aioani!
20:39
Oscar Piastri, prima reacţie după ce a obţinut pole-ul în cursa de sprint: “O maşină excepţional de bună”
20:19
VIDEOOscar Piastri, pole în cursa de sprint! Titlul mondial se poate da duminică (18:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
Vezi toate știrile
1 Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz 2 Nota primită de Dennis Man după ce PSV a umilit-o pe Liverpool pe Anfield 3 Gigi Becali le-a decis viitorul lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, după ruşinea de la Belgrad 4 Tun financiar reuşit de Rotaru! Suma pe care a câştigat-o Universitatea Craiova, până acum, în Conference League 5 Tensiuni imense la FCSB. Vali Crețu și-a făcut praf un coleg: “Dacă ăla doarme, ce să facem?” 6 Reacţia dură a lui Gigi Becali după ce Vali Creţu l-a făcut praf pe Siyabonga Ngezana: “Mă aude nevastă-mea”
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând