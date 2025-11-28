Delegația FCSB-ului nu a mai ajuns la Constanța! Ce s-a întâmplat după eșecul de la Belgrad - Antena Sport

FCSB a suferit un eșec dureros în UEFA Europa League, dar trebuie să treacă repede peste această dezamăgire. Campioana României va juca la Ovidiu contra celor de la Farul, într-un meci important în ceea ce privește lupta pentru un loc de play-off.

Delegația roș-albastră ar fi trebuit să aterizeze la Constanța în cursul zilei de vineri, însă, în cele din urmă, aceștia au fost nevoiți să meargă la București.

Delegația FCSB-ului a făcut cale întoarsă la București! De ce nu s-a putut ateriza la Constanța

FCSB a evoluat mai bine de o repriză în superioritate numerică la Belgrad, dar s-a întors fără niciun punct din confruntarea cu Steaua Roșie Belgrad, fiind învinsă cu scorul de 1-0.

Acum, gruparea antrenată de Elias Charalambous trebuie să se concentreze pe jocul cu Farul Constanța, capital în ceea ce privește prezența în play-off-ul Ligii 1.

Delegația campioanei României ar fi trebuit să ajungă vineri seară în Constanța, dar avionul în care se aflau a făcut cale întoarsă către București. Potrivit digisport.ro, ceața nu le-a permis să aterizeze. Aceștia au revenit la baza din Berceni, dar au primit liber.