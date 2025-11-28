AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 28 noiembrie - Antena Sport

Cele mai tari ştiri ale zilei de 28 noiembrie sunt pe as.ro, de la transferul anunţat de Mihai Stoica, la reacţiile după victoria Universităţii Craiova în faţa lui Mainz.
AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 28 noiembrie
1. Primul transfer
Mihai Stoica a anunţat că FCSB a rezolvat primul transfer al iernii. Andre Duarte va semna cu roş-albaştrii pe 2 ani şi jumătate. “Am bătut palma”, susţine Stoica.
2. Scandal la FCSB
Vali Creţu a răbufnit după eşecul cu Steaua Roşie şi şi-a criticat dur un coleg. “Dacă ăla doarme pe el acolo, ce să facem?”, a fost mesajul lui Creţu în faţa fanilor, lăsând să se înţeleagă că e vorba de Ngezana.
3. Decizia lui Rotaru
Tot de pe as.ro, afli ce decizie surprinzătoare a luat Mihai Rotaru după victoria Craiovei cu Mainz. În conturile oltenilor vor intra 5.4 milioane de euro, bani veniţi de la UEFA.
4. Şanse uriaşe pentru olteni
Specialiştii au făcut calculele: cu 7 puncte acumulate după 4 etape, Universitatea Craiova are șanse de 95,2% șanse să meargă în fazele eliminatorii ale Conference League.
5. Încurajări pentru Chivu
Jurgen Klinsmann îi încurajează pe cei de la Inter, după eşecurile cu Milan şi Atletico. “Soarele va răsări foarte curând peste echipa lui Cristian Chivu”, a spus campionul mondial.
