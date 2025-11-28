AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 28 noiembrie - Antena Sport

Cele mai tari ştiri ale zilei de 28 noiembrie sunt pe as.ro, de la transferul anunţat de Mihai Stoica, la reacţiile după victoria Universităţii Craiova în faţa lui Mainz.

AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 28 noiembrie

1. Primul transfer

Mihai Stoica a anunţat că FCSB a rezolvat primul transfer al iernii. Andre Duarte va semna cu roş-albaştrii pe 2 ani şi jumătate. “Am bătut palma”, susţine Stoica.

2. Scandal la FCSB

Vali Creţu a răbufnit după eşecul cu Steaua Roşie şi şi-a criticat dur un coleg. “Dacă ăla doarme pe el acolo, ce să facem?”, a fost mesajul lui Creţu în faţa fanilor, lăsând să se înţeleagă că e vorba de Ngezana.