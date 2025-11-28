Medalie de bronz pentru Iulian Chiriţa! Performanţă uriaşă obţinută de jucătorul nostru la Mondialul de Juniori - Antena Sport

Închide meniul
Medalie de bronz pentru Iulian Chiriţa! Performanţă uriaşă obţinută de jucătorul nostru la Mondialul de Juniori

Publicat: 28 noiembrie 2025, 19:29

Medalie de bronz pentru Iulian Chiriţa! Performanţă uriaşă obţinută de jucătorul nostru la Mondialul de Juniori

Iulian Chiriţa a obţinut medalia de bronz la Mondialele de Juniori / Facebook Federaţia Română de Tenis de masă

Iulian Chirița a adăugat încă o medalie prețioasă în palmaresul său, cea de bronz, la Campionatul Mondial de Juniori 2025 de la Cluj-Napoca!

“O performanță care bucură întreg tenisul de masă românesc”, a notat Federaţia Română de Tenis de Masă, pe Facebook.

Iulian Chiriţa, bronz la dublu masculin la Campionatul Mondial de Juniori!

Medaliat cu bronz alături de echipa României U19 la ediția de anul trecut din Helsingborg, Iulian Chirița a repetat performanța și a ajuns din nou pe podium, de această dată în proba de U19 dublu masculin, alături de portughezul Tiago Abiodun.

Campionii europeni U19 en titre au reușit un parcurs încântător până în semifinala jucată în BTarena, iar la ediția istorică găzduită de țara noastră au ocupat treapta a treia a podiumului, după ce în penultimul act au cedat cu perechea japoneză Ryuusei Kawakami/Kazuki Yoshiyama. Iulian și Tiago au avut trei mingi de set și ar fi putut relansa semifinala la 0-2, însă au fost întorși de asiatici, iar meciul l-au pierdut, scor 0-3 (4-11, 5-11, 10-12).

Până în zona medaliilor mondiale, cuplul Iulian Chirița/Tiago Abiodun a eliminat alte două perechi redutabile, pe Alan Kurmangaliyev (Kazahstan)/Benyamin Faraji (Iran), scor 3-0 (11-5, 13-11, 12-10), și Ankur Bhattacharjee/Abhinandh Pradhivadhi (India), scor 3-0 (11-2, 11-6, 12-10).

Vineri, de la 20:00, este programată finala probei de U19 dublu mixt, dintre Iulian Chirița/Anna Hursey (Țara Galilor) și Li Hechen/Qin Yuxuan (China).

