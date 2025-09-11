Jurnal Antena Sport | Drumul eroului - Antena Sport

Jurnal Antena Sport | Drumul eroului
Abia așteaptă să rupă plasele pentru Dinamo și le promite fanilor să le aducă titlul, așa cum a făcut la Farul. Adrian Mazilu e gata de o nouă aventură, mai ceva ca la Asia Express.
Abia așteaptă să rupă plasele pentru Dinamo și le promite fanilor să le aducă titlul, așa cum a făcut la Farul. Adrian Mazilu e gata de o nouă aventură, mai ceva ca la Asia Express.
Jurnal Antena Sport | Drumul erouluiJurnal Antena Sport | Drumul eroului
AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 11 septembrieAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 11 septembrie
Jurnal Antena Sport | O seară plină de adrenalinăJurnal Antena Sport | O seară plină de adrenalină
Start în noul sezon al Ligii Punctelor! Puştii vor avea ocazia să evolueze în fotbalStart în noul sezon al Ligii Punctelor! Puştii vor avea ocazia să evolueze în fotbal
Jurnal Antena Sport | Amintiri din curtea școliiJurnal Antena Sport | Amintiri din curtea școlii