Jurnal Antena Sport | Drumul eroului - Antena Sport

Unde se va juca finala Champions League din 2027. UEFA a făcut anunțul

Virgiliu Postolachi, planuri mari după transferul la U Cluj! Săgeți către cei de la CFR

O adversară a Universității Craiova, din Conference League, sancționată de UEFA! Care este motivul

Naționala României și lovitura primită după dezastrele cu Canada și Cipru

FCSB a refuzat transferul unui fundaș de la Parma! Cine s-a opus mutării

1

“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!

2

EXCLUSIV „Dă-mi 3.000 de euro și fac un penalty!” Patronul străin care dă cărțile pe față despre blaturile din România

3

“Ne-am înţeles” Marius Şumudică şi-a anunţat revenirea pe banca tehnică! Unde va antrena

4

EXCLUSIV Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României

5

FRF avea 3 soluţii pentru înlocuirea lui Mircea Lucescu de la naţionala României! Care era varianta de urgenţă

6

Gigi Becali a anunţat care e antrenorul care ar trebui să preia România în locul lui Mircea Lucescu: “E cel mai bun”