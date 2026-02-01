Darius Olaru a făcut praf arbitrajul, după FCSB - Csikszereda 1-0: „Mi se pare incredibil. Am simulat din nou” - Antena Sport

Campioana României și-a trecut în cont un nou succes în Liga 1, însă partida contra nou promovatei Csikszereda nu a fost deloc una ușoară pentru echipa antrenată de Elias Charalambous.

Darius Olaru a vorbit după fluierul final după maniera bizară de arbitraj a centralului Cristian Moldoveanu, care a fost luat la țintă și de patronul Gigi Becali.

Darius Olaru, săgeți către arbitrul Cristian Moldoveanu

FCSB s-a impus cu scorul de 1-0 în disputa cu Csikszereda, dar campioana din Liga 1 mai are mult de tras pentru a-și adjudeca locul în play-off, într-o etapă în care s-au impus și UTA, Universitatea Cluj și Farul.

Darius Olaru a vorbit după meci despre jocul câștigat de echipa sa pe Arena Națională, dar și despre deciziile arbitrului Cristian Moldoveanu, care a lăsat în opinia acestuia jocul „prea liber”.

„Nu am fost atunci la Buzău, ne bucurăm de victorie, trebuia să marcăm mai mult în prima repriză și să ne facem meciul mai ușor. Nu știu cum de nu s-au dat mai multe cartonașe, au fost două intrări la mine, full contact, cred că în primă fază nu a dat nici măcar fault. La a doua mi-a spus că a protejat mingea, dacă așa se protejează, mi se pare incredibil, asta a fost explicația lui.