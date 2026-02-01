Darius Olaru a făcut praf arbitrajul, după FCSB - Csikszereda 1-0: „Mi se pare incredibil. Am simulat din nou” - Antena Sport

Închide meniul
Darius Olaru a făcut praf arbitrajul, după FCSB - Csikszereda 1-0: „Mi se pare incredibil. Am simulat din nou"

Home | Fotbal | Liga 1 | Darius Olaru a făcut praf arbitrajul, după FCSB – Csikszereda 1-0: „Mi se pare incredibil. Am simulat din nou”

Darius Olaru a făcut praf arbitrajul, după FCSB – Csikszereda 1-0: „Mi se pare incredibil. Am simulat din nou”

Daniel Işvanca Publicat: 1 februarie 2026, 22:56

Darius Olaru a făcut praf arbitrajul, după FCSB – Csikszereda 1-0: Mi se pare incredibil. Am simulat din nou”

Darius Olaru în FCSB - Csikszereda / SPORT PICTURES

Campioana României și-a trecut în cont un nou succes în Liga 1, însă partida contra nou promovatei Csikszereda nu a fost deloc una ușoară pentru echipa antrenată de Elias Charalambous.

Darius Olaru a vorbit după fluierul final după maniera bizară de arbitraj a centralului Cristian Moldoveanu, care a fost luat la țintă și de patronul Gigi Becali.

Darius Olaru, săgeți către arbitrul Cristian Moldoveanu

FCSB s-a impus cu scorul de 1-0 în disputa cu Csikszereda, dar campioana din Liga 1 mai are mult de tras pentru a-și adjudeca locul în play-off, într-o etapă în care s-au impus și UTA, Universitatea Cluj și Farul.

Darius Olaru a vorbit după meci despre jocul câștigat de echipa sa pe Arena Națională, dar și despre deciziile arbitrului Cristian Moldoveanu, care a lăsat în opinia acestuia jocul „prea liber”.

„Nu am fost atunci la Buzău, ne bucurăm de victorie, trebuia să marcăm mai mult în prima repriză și să ne facem meciul mai ușor. Nu știu cum de nu s-au dat mai multe cartonașe, au fost două intrări la mine, full contact, cred că în primă fază nu a dat nici măcar fault. La a doua mi-a spus că a protejat mingea, dacă așa se protejează, mi se pare incredibil, asta a fost explicația lui.

Am simulat din nou. Era clar că așa vor fi, au fost agresivi, dar trebuie să marcăm mai mult, a fost zăpada mai mică și trebuia să ne desprindem. A fost un efort bun. Am jucat la 3 zile, vom juca iarăși peste 4 și trebuie să fim pregătiți. Suntem obișnuiți cu aceste perioade, ne bucurăm că avem acest ritm. Avem meci dificil, cu o echipă bună, în tur ne-au bătut și trebuie să ne luăm revanșa.

(n. r. despre portarul Popa) Mă bucur pentru el că a terminat partida fără gol. Nu vreau să discut, Târnovanu e prietenul meu. Cu toții vorbim în vestiar, a făcut un joc bun”, a declarat Darius Olaru, potrivit digisport.ro.

