Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ilie Bolojan, decizie în cazul impozitului de 36.000 de euro pe care fundaţia lui Mihai Neşu trebuie să-l plătească - Antena Sport

Home | Extra | Ilie Bolojan, decizie în cazul impozitului de 36.000 de euro pe care fundaţia lui Mihai Neşu trebuie să-l plătească

Ilie Bolojan, decizie în cazul impozitului de 36.000 de euro pe care fundaţia lui Mihai Neşu trebuie să-l plătească

Radu Constantin Publicat: 1 februarie 2026, 11:04

Comentarii
Ilie Bolojan, decizie în cazul impozitului de 36.000 de euro pe care fundaţia lui Mihai Neşu trebuie să-l plătească

Mihăiţă Neşu, în timpul unui interviu - Antena Sport

Ilie Bolojan a intervenit în favoarea lui Mihai Neşu, după ce fostul fotbalist a declarat că, în urma reformei Guvernului, fundația pe care o conduce a pierdut scutirea de la plata impozitului pe locuințe. Astfel, era obligat să plătească, în fiecare an, nu mai puțin de 36.000 de euro!

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Premierul Ilie Bolojan a aflat din presă de situaţia în care se află Mihai Neşu şi, conform celor de la Bihoreanul, fostul internaţional a fost scutit de plata impozitului.

„Am fost sunat de premier prin 20 ianuarie. Discutia s-a bazat pe cazul Nesu și pe prevederile legale care ne permit acest lucru, adică să aplicăm scutiri celor care fac cu adevărat servicii sociale. A fost un schimb de opinii care au coincis”, a spus primarul Cristian Laza din Sânmartin – pentru Bihoreanul.

Astfel, Consiliul Local Sânmartin a hotărât, cu unanimitate de voturi, scutirea de la plata impozitului pe clădirile şi terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către ONG-uri şi întreprinderi sociale pe raza comunei.

„Fundația Neșu, care este acreditată, desfășoară servicii sociale, a depus și în anii anteriori documente justificative și a beneficiat de scutire, se încadrează în prevederile acestui articol”, a declarat primarul din Sânmartin.

Reclamă
Reclamă

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Este Denis Drăguş o pierdere mare pentru România pentru meciul cu Turcia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Oraşul unde temperaturile au ajuns şi la -71 de grade. Oamenii sunt nevoiţi să poarte zece straturi de haine
Observator
Oraşul unde temperaturile au ajuns şi la -71 de grade. Oamenii sunt nevoiţi să poarte zece straturi de haine
Aproape de un record la FCSB – Csikszereda! E de necrezut câte bilete s-au vândut până în dimineața meciului. Exclusiv
Fanatik.ro
Aproape de un record la FCSB – Csikszereda! E de necrezut câte bilete s-au vândut până în dimineața meciului. Exclusiv
12:55
Din România, în Germania. Transfer important pentru un fotbalist din Liga 1
12:50
“Un milion de euro cu totul”. Gigi Becali a confirmat transferul lui Joao Paulo. Toate detaliile mutării
12:46
LIVE SCORECarlos Alcaraz – Novak Djokovic, în finala Australian Open. Ibericul ia setul al treilea și e în avantaj
12:30
“Cutremur” în NBA. Superstarul Paul George, suspendat după încălcarea regulilor antidrog. Cât va sta pe bară
12:15
“E la alt nivel. Am putea avea un an minunat”. Oficialul din Formula 1 exultă înainte de noul sezon
12:09
Pleacă Dan Şucu de la Rapid? Ce spune Victor Angelescu despre decizia patronului şi ce bani a băgat în transferuri
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Timo Werner va fi adversarul lui Louis Munteanu 2 Ce lovitură dă Gigi Becali pe piaţa transferurilor! Jucătorul calificat la World Cup 2026 vine la FCSB 3 EXCLUSIVJucătorul pentru care Gigi Becali n-a vrut să plăteacă 400.000 de euro a semnat 4 Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora” 5 FCSB poate da lovitura! Jucătorul care i-a spus inițial “nu” lui Becali și-a dat acordul pentru transfer 6 Gata, se face transferul la FCSB. Gigi Becali a bătut palma cu clubul, jucătorul semnează luni!
Citește și
Cele mai citite
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
E multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasateE multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate