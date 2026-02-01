Ilie Bolojan, decizie în cazul impozitului de 36.000 de euro pe care fundaţia lui Mihai Neşu trebuie să-l plătească - Antena Sport

Ilie Bolojan a intervenit în favoarea lui Mihai Neşu, după ce fostul fotbalist a declarat că, în urma reformei Guvernului, fundația pe care o conduce a pierdut scutirea de la plata impozitului pe locuințe. Astfel, era obligat să plătească, în fiecare an, nu mai puțin de 36.000 de euro!
Premierul Ilie Bolojan a aflat din presă de situaţia în care se află Mihai Neşu şi, conform celor de la Bihoreanul, fostul internaţional a fost scutit de plata impozitului.
„Am fost sunat de premier prin 20 ianuarie. Discutia s-a bazat pe cazul Nesu și pe prevederile legale care ne permit acest lucru, adică să aplicăm scutiri celor care fac cu adevărat servicii sociale. A fost un schimb de opinii care au coincis”, a spus primarul Cristian Laza din Sânmartin – pentru Bihoreanul.
Astfel, Consiliul Local Sânmartin a hotărât, cu unanimitate de voturi, scutirea de la plata impozitului pe clădirile şi terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către ONG-uri şi întreprinderi sociale pe raza comunei.
„Fundația Neșu, care este acreditată, desfășoară servicii sociale, a depus și în anii anteriori documente justificative și a beneficiat de scutire, se încadrează în prevederile acestui articol”, a declarat primarul din Sânmartin.
