Alverca - Estrela Amadora 0-0, în Liga Portugal. Ianis Stoica e titular - Antena Sport

Alverca și Estrela Amadora se întâlnesc astăzi într-un meci din etapa cu numărul 20 din Liga Portugal. Formația pentru care evoluează Ianis Stoica vine după două eșecuri la scor și speră să se îndepărteze de zona “roșie” a ierarhiei.
Partida de pe stadionul lui Alverca se va disputa de la ora 22:30 și va fi transmisă în format LIVE e AntenaPLAY. Duelul va putea fi urmărit LIVE VIDEO pe as.ro și aplicația Antena Sport.
Alverca – Estrela Amadora 0-0 LIVE VIDEO
Update: A început meciul.
Update 21:30: Echipele de start:
Alverca (3-4-3): Gomes – Naves, Gomez, Meupiyou – Touaizi, Lincoln, Abdulai, Chissumba – Chiquinho, Marezi, Figueiredo
Estrela Amadora (4-1-4-1): Ribeiro – Encada, Schapp, Patrick, Otavio – Jansson – Antonetti, Moustier, Moreira, Stoica – Pinho
Înainte de meciul de sâmbătă seara, Alverca se află pe locul 10 în Portugalia, cu 23 de puncte, în timp ce Estrela se află pe poziția cu numărul 14, care are 19 puncte. În momentul de față, echipa din Amadora este la doar patru puncte distanță de barajul de menținere/retrogradare în eșalonul secund.
În această etapă din Liga Portugal, liderul Porto o întâlnește pe Casa Pia în deplasare, în timp ce rivalele sale au și ele meciuri care pe hârtie sunt facile. Sporting se duelează cu Nacional, în timp ce Benfica dă piept pe terenul Tondelei, penultima clasată.
În acest moment, Porto are 55 de puncte, Sporting 48 și Benfica 45.
Programul etapei a 20-a din Liga Portugal
30 ianuarie, vineri
- Vitoria Guimaraes – Moreirense 1-0
31 ianuarie, sâmbătă
- Santa Clara – Estoril 2-4
- Rio Ave – Arouca, ora 20:00
- Alverca – Estrela Amadora
1 februarie, duminică
- Gil Vicente – Famalicao, ora 17:30
- Sporting – Nacional, ora 20:00
- Tondela – Benfica, ora 22:30
2 februarie, luni
- AFS – Braga, ora 20:45
- Casa Pia – Porto, ora 22:45
