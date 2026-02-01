Un club uriaş din Europa îl transferă pe Benzema. Francezul va avea un salariu de 20 de milioane de euro! - Antena Sport

Karim Benzema revine în Europa, după ce a decis să se despartă de Al-Ittihad. Cum s-a ajuns aici?
Potrivit L’Equipe şi Foot Mercato, atacantul francez (38 de ani) a făcut un pas în spate din cauza unei propuneri de prelungire a contractului considerată jignitoare. Contractul câştigătorului Balonului de Aur 2022 în Arabia Saudită expiră pe 30 iunie. Propunerea ar însemna ca Karim Benzema să „joace gratuit”, exceptând drepturile sale de imagine. Pus în faţa acestui contract, Benzema a decis să înceapă negocierile pentru o altă destinaţie. El a fost contactat de Beșiktaș, club care e dispus să-i ofere un salariu impresionant.
Potrivit presei din Turcia, Benzema vrea un salariu anual de 20 de milioane de euro, dar şi jumătate din banii de pe urma tricourilor cu numele său.
Karim Benzema, care a ajuns la Al-Ittihad în vara anului 2023, provenind de la Real Madrid, a purtat banderola de căpitan a clubului saudit. De la începutul sezonului, „KB9” a marcat 16 goluri în 21 de meciuri disputate în toate competiţiile.
