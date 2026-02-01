Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Un club uriaş din Europa îl transferă pe Benzema. Francezul va avea un salariu de 20 de milioane de euro! - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Un club uriaş din Europa îl transferă pe Benzema. Francezul va avea un salariu de 20 de milioane de euro!

Un club uriaş din Europa îl transferă pe Benzema. Francezul va avea un salariu de 20 de milioane de euro!

Radu Constantin Publicat: 1 februarie 2026, 9:35

Comentarii
Un club uriaş din Europa îl transferă pe Benzema. Francezul va avea un salariu de 20 de milioane de euro!

Karim Benzema / Profimedia

Karim Benzema revine în Europa, după ce a decis să se despartă de Al-Ittihad. Cum s-a ajuns aici?

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Potrivit L’Equipe şi Foot Mercato, atacantul francez (38 de ani) a făcut un pas în spate din cauza unei propuneri de prelungire a contractului considerată jignitoare. Contractul câştigătorului Balonului de Aur 2022 în Arabia Saudită expiră pe 30 iunie. Propunerea ar însemna ca Karim Benzema să „joace gratuit”, exceptând drepturile sale de imagine. Pus în faţa acestui contract, Benzema a decis să înceapă negocierile pentru o altă destinaţie. El a fost contactat de Beșiktaș, club care e dispus să-i ofere un salariu impresionant.

Potrivit presei din Turcia, Benzema vrea un salariu anual de 20 de milioane de euro, dar şi jumătate din banii de pe urma tricourilor cu numele său.

Karim Benzema, care a ajuns la Al-Ittihad în vara anului 2023, provenind de la Real Madrid, a purtat banderola de căpitan a clubului saudit. De la începutul sezonului, „KB9” a marcat 16 goluri în 21 de meciuri disputate în toate competiţiile.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Este Denis Drăguş o pierdere mare pentru România pentru meciul cu Turcia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Oraşul unde temperaturile au ajuns şi la -71 de grade. Oamenii sunt nevoiţi să poarte zece straturi de haine
Observator
Oraşul unde temperaturile au ajuns şi la -71 de grade. Oamenii sunt nevoiţi să poarte zece straturi de haine
Cutremur! Renunță Dan Șucu la Rapid? Victor Angelescu a vorbit despre dezamăgirile patronului și despre banii investiți doar în această iarnă. Exclusiv
Fanatik.ro
Cutremur! Renunță Dan Șucu la Rapid? Victor Angelescu a vorbit despre dezamăgirile patronului și despre banii investiți doar în această iarnă. Exclusiv
13:34
LIVE SCORECarlos Alcaraz – Novak Djokovic, în finala Australian Open. Ibericul ratează 6 mingi de break în setul 4
13:24
FCSB – Csikszereda LIVE TEXT (20:00). Roș-albaștrii au nevoie disperată de victorie în lupta la play-off
13:15
Farul Constanța – Universitatea Craiova, LIVE TEXT (17:15). Oltenii se pot distanţa în fruntea clasamentului
12:55
Din România, în Germania. Transfer important pentru un fotbalist din Liga 1
12:50
“Un milion de euro cu totul”. Gigi Becali a confirmat transferul lui Joao Paulo. Toate detaliile mutării
12:30
“Cutremur” în NBA. Superstarul Paul George, suspendat după încălcarea regulilor antidrog. Cât va sta pe bară
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Timo Werner va fi adversarul lui Louis Munteanu 2 Ce lovitură dă Gigi Becali pe piaţa transferurilor! Jucătorul calificat la World Cup 2026 vine la FCSB 3 Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora” 4 EXCLUSIVJucătorul pentru care Gigi Becali n-a vrut să plăteacă 400.000 de euro a semnat 5 FCSB poate da lovitura! Jucătorul care i-a spus inițial “nu” lui Becali și-a dat acordul pentru transfer 6 Gata, se face transferul la FCSB. Gigi Becali a bătut palma cu clubul, jucătorul semnează luni!
Citește și
Cele mai citite
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
E multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasateE multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate