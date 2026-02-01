Ultimul transfer al lui Mihai Rotaru vrea campionatul cu Universitatea Craiova: "Am revenit cu drag" - Antena Sport

Închide meniul
Ultimul transfer al lui Mihai Rotaru vrea campionatul cu Universitatea Craiova: “Am revenit cu drag”

Radu Constantin Publicat: 1 februarie 2026, 10:03

Mihai Rotaru / Sport Pictures

Marian Danciu a semnat în ianuarie cu Universitatea Craiova. Acesta s-a pregătit în ultima perioadă cu formaţia secundă a clubului, după ce fusese cedat gratis la UTA Arad. Cotat la 150.000 de euro pe transfermarkt, Marian Danciu nu a mai jucat într-un meci oficial din aprilie 2025. Patronul Mihai Rotaru a decis să-i mai dea o şansă fotbalistului, care este acum din nou în tabăra oltenilor.

„Am revenit cu drag la Craiova, pentru că m-am simţit tot timpul bine aici. În primul rând a contat grupul. Vin de plăcere la antrenamente, de abia le aştept. Cu mulţi băieţi mă cunoşteam deja, cum ar fi Sala sau Vali Constantin. Avem o relaţie bună şi în teren, dar şi în afara lui. Dacă priveşti lucrurile din exterior, pare că am făcut un pas înapoi. Eu spun însă că e un pas bun pentru mine, pentru a-mi relansa cariera.

Nu mai jucasem din aprilie-mai. Am avut o perioadă mai dificilă, cu o accidentare la spate, eram foarte demoralizat. Principalul lucru pe care mi-l doresc acum este să joc, să mă bucur de fotbal. Nu este nicio echipă mai bună decât a noastră! Avem un lot foarte bun şi avem parte şi de o pregătire excelentă. Cred foarte mult în acest grup. Ar fi un pas foarte bun pentru noi să promovăm, mai ales că sunt mulţi jucători tineri care pot progresa şi pot fi văzuţi mai uşor”, a declarat Marian Danciu, pentru Academia Universitatea Craiova.

El a vorbit şi despre perioada petecută la UTA Arad, unde s-a confruntat cu probleme medicale, din cauza unei accidentări.

„Vreau să fiu sănătos, pentru că ştiu cât am suferit şi nimeni nu mă înţelegea. Aici sunt aproape de casă, lângă familie, mă simt bine. Este un pas benefic pentru mine, să prind meciuri şi să mă pun pe picioare”, a mărturisit jucătorul.

„Şi Baiaram, şi Screciu mi-au spus că nu am avut o echipă mai bună ca acum. Jocul este la cel mai înalt nivel şi le ţinem pumnii. Ar fi ceva fantastic să câştige titlul şi să promovăm şi noi în Liga 2, să facem o petrecere la comun”, a mai spus fotbalistul.

