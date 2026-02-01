Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! "Ce vă mai place să le numărați banii altora" - Antena Sport

Închide meniul
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! "Ce vă mai place să le numărați banii altora"

Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! "Ce vă mai place să le numărați banii altora"

Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”

Radu Constantin Publicat: 1 februarie 2026, 8:59

Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! Ce vă mai place să le numărați banii altora

Există un român care încasează lunar 36.800 de euro pe lună! Despre cine este vorba? Gino Iorgulescu are un salariu imens pentru funcția de președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, unde în 2022 a început al treilea mandat.

În declarația de avere a lui Gino Iorgulescu apar încasări anuale de la LPF de nu mai puțin de 2.195.542 de lei, adică aproape 442.000 de euro și 36.800 de euro pe lună! Suma e cu siguranţă una care frapează orice român, dacă ţinem cont de problemele financiare cu care se confruntă România în aceste momente. Președintele LPF are, așadar, un salariu de șase ori mai mare decât cel al șefului Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, care câștigă lunar doar pentru această funcție suma de 6.000 de euro. Pe lângă salariul de la LPF, Gino Iorgulescu mai încasează bani și pentru funcția de vicepreședinte al Federației Române de Fotbal, dar suma este mult mai mică, doar 7.200 de lei pe an.

Ce spune Gino Iorgulescu despre salariul lunar de 36.800 de euro

Gino Iorgulescu spune că salariul lui este mare, dar banii îi încasează şi graţie contractului negociat pentru drepturile TV.

“De fapt, eu iau din banii aduși de mine pentru LPF și pentru cluburi din drepturile TV pe care le-am atras și negociat în așa fel încât Superliga s-o ducă mai bine de la un sezon la altul.

Salariul impresionează și pentru că nu mai cedez jumătate din el precum pe durata primului mandat. În prezent sunt și eu strâns cu ușa din pricina accidentului comis de fiul meu”, a spus Gino Iorgulescu, potrivit gsp.ro.

”Nu-i mic, admit (n.r. – salariu), dar ce vă mai place să le numărați banii altora! Atât că sunt mai mulți președinți de club de la echipele din play-off, sigur îi știți, care au salariul meu ori chiar mai mare! Pentru că ei, pe lângă ce au prevăzut în contract, mai iau și prime de joc. Iar eu, insist, sunt plătit din banii aduși de mine”, a mai declarat Gino Iorgulescu.

Gino Iorgulescu spune că şi-a vândut afacerile din cauza lui Mario

Şeful de la LPF recunoaşte că salariul este o sursă bună de venit pentru el. Asta în contexul în care şi-a vândut afacerile ca să-l ţină pe Mario Iorgulescu în Italia.

”Necazul în care ne-a băgat Mario costă imens. Medicii, avocații, clinicile, tratamentele etc, a trebuit să vând urgent 5 trattorii, toate sub prețul pieței. Fiul meu, singurul copil, a greșit și e normal să suporte consecințe. Dar pe măsura faptei comise, nu ca să servească drept exemplu altora. În justiție nu trebuie să existe exemple. Or, unele lucruri par de neînțeles. Mă depășesc.

El a primit certificat de handicapat în Italia, act neluat în seamă însă de justiția noastră, deși legile europene stipulează că un document pe acest gen eliberat într-o țară UE e valabil în toată Uniunea Europeană…”, a mai declarat Gino Iorgulescu.

