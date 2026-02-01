Gata, se face transferul la FCSB. Gigi Becali a bătut palma cu clubul, jucătorul semnează luni! - Antena Sport

Gata, FCSB a ajuns la un acord cu Oţelul pentru transferul lui Joao Paulo (27 de ani). Gigi Becali a bătut palma cu oficialii gălăţeni, iar jucătorul ar urma să semneze luni cu clubul bucureştean.

Presat de situaţia din clasament, Gigi Becali forţează trei transferuri pentru ca FCSB să păstreze şanse de play-off. Astfel, Gigi Becali a reuşit să facă un nou transfer la FCSB. Laitifundiarul a ajuns la un acord cu Oţelul Galaţi, care – potrivit ultimelor informaţii date chiar de latifundiar – primeşte 600.000 de euro în schimbul mijlocaşului.

Potrivit golazo.ro, Gigi Becali mai trebuie să obţină şi acordul jucătorului în privinţa salariului, dar şansele sunt mari ca fotbalistul să semnze contractul în cursul zilei de luni.

Joao Paulo este calificat alături de naţionala Capului Verde la World Cup 2026, competiţie transmisă live în Universul Antena. Gălăţenii şi-ar dori ca suma acordată de FIFA pentru prezenţa mijlocaşului la turneul final să ajungă în conturile lor.

Mijlocaşul din Capul Verde este cotat la 700.000 de euro şi a ajuns la Oţelul în vara lui 2025, de la Sheriff, unde îşi terminase contractul.