Florin Tănase, declarația serii după FCSB – Csikszereda 1-0: „Incredibil, e decapotabil” - Antena Sport

Florin Tănase a dat declarația serii, după ce FCSB a învins-o cu 1-0 pe Csikszereda, în etapa a 24-a din Liga 1. Întrebat despre situația Arenei Naționale, ținând cont că acoperișul nu a putut fi tras pe ninsoarea de la ora meciului, decarul campioanei a oferit un răspuns savuros: „E incredibil, e decapotabilă”.

Totodată, Florin Tănase a oferit declarații și despre penalty-ul ratat în minutul 30 al partidei. El a transmis că s-a răzgândit în ultimul moment și și-a schimbat execuția, care a fost parată de Eduard Pap.

Florin Tănase a declarat și că victoria cu Csikszereda a fost una extrem de importantă, unicul gol al meciului fiind marcat de Juri Cisotti, în minutul 38. Decarul roș-albaștrilor a transmis că pentru campioană urmează alte meciuri extrem de importante, în vederea calificării în play-off.

„ Victorie foarte importantă, trei puncte mari, pe un teren dificil. Chiar mă gândeam să avem ghinion azi să ne încurcăm. Mai rămân șase meciuri.

Nu era așa multă zăpadă pe teren (n.r. la startul meciului). În repriza a doua, incredibil în 2026, stadion de… Probabil de aia a costat atât, stadion decapotabil. Ne-am bucurat ca niște copii.