„Ei m-au ajutat cel mai mult”. Matei Popa, după debutul la FCSB: „Donnarumma? Nu-mi place deloc” - Antena Sport

Matei Popa a oferit prima reacție, după ce a debutat la FCSB, în victoria cu Csikszereda, scor 1-0. Portarul de 18 ani al al roș-albaștrilor s-a declarat bucuros de victoria înregistrată de echipa sa.

Matei Popa l-a înlocuit pe Ștefan Târnovanu în primul 11, el îndeplinind regula U21 la FCSB. Tânărul portar a dezvăluit că a primit multe sfaturi din partea lui Târnovanu, înaintea primului meci la formația campioană.

Matei Popa, după debutul la FCSB, în meciul cu Csikszereda

Matei Popa a mai declarat că portarul său preferat este Verbruggen, de la Brighton. El a subliniat că Gianluigi Donnarumma, goalkeeper-ul lui Manchester City, nu este deloc pe placul său.

„Mă bucur pentru cele trei puncte, mă bucur pentru debut. A fost un teren greu, dar mă bucur că am reușit să câștigăm. Nu prea am pus presiune pe mine, am jucat ce mi s-a cerut. A fost mai greu din cauza terenului, dar mă bucur că am câștigat și sper să intrăm în play-off.

Am primit sfaturi de la toți colegii. Fane, Zima și Udrică m-au ajutat cel mai mult. Vreau să le mulțumesc. Am fost foarte entuziasmat zilele astea, m-am bucurat de tot ce mi s-a întâmplat zilele astea și am încercat să iau tot ce e mai bun.