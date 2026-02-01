„Ei m-au ajutat cel mai mult”. Matei Popa, după debutul la FCSB: „Donnarumma? Nu-mi place deloc” - Antena Sport

Matei Popa a oferit prima reacție, după ce a debutat la FCSB, în victoria cu Csikszereda, scor 1-0. Portarul de 18 ani al al roș-albaștrilor s-a declarat bucuros de victoria înregistrată de echipa sa.
Matei Popa l-a înlocuit pe Ștefan Târnovanu în primul 11, el îndeplinind regula U21 la FCSB. Tânărul portar a dezvăluit că a primit multe sfaturi din partea lui Târnovanu, înaintea primului meci la formația campioană.
Matei Popa, după debutul la FCSB, în meciul cu Csikszereda
Matei Popa a mai declarat că portarul său preferat este Verbruggen, de la Brighton. El a subliniat că Gianluigi Donnarumma, goalkeeper-ul lui Manchester City, nu este deloc pe placul său.
„Mă bucur pentru cele trei puncte, mă bucur pentru debut. A fost un teren greu, dar mă bucur că am reușit să câștigăm. Nu prea am pus presiune pe mine, am jucat ce mi s-a cerut. A fost mai greu din cauza terenului, dar mă bucur că am câștigat și sper să intrăm în play-off.
Am primit sfaturi de la toți colegii. Fane, Zima și Udrică m-au ajutat cel mai mult. Vreau să le mulțumesc. Am fost foarte entuziasmat zilele astea, m-am bucurat de tot ce mi s-a întâmplat zilele astea și am încercat să iau tot ce e mai bun.
Noi sperăm să câștigăm ce mai avem până începe play-off-ul. Sunt convins că ne vom califica.
Nu l-am auzit pe tata (n.r. în timpul meciului). Nu prea m-a sfătuit de-a lungul zilelor, doar mi-a zis să fiu calm și să joc ce știu. Donnarumma? Portarul care-mi place mie cel mai mult este Verbruggen de la Brighton, cred că semănăm. Donnarumma nu-mi place chiar deloc”, a declarat Matei Popa, conform digisport.ro, după FCSB – Csikszereda 1-0.
- Florin Tănase, declarația serii după FCSB – Csikszereda 1-0: „Incredibil, e decapotabil”
- Darius Olaru a făcut praf arbitrajul, după FCSB – Csikszereda 1-0: „Mi se pare incredibil. Am simulat din nou”
- Gigi Becali a „distrus” un titular de la FCSB, după victoria cu Csikszereda: „Să-l sun, crezi că te distrezi pe teren?”
- Gigi Becali a anunțat noi transferuri la FCSB: „Ne-am înțeles”. Sfaturi primite de la Mirel Rădoi
- Gigi Becali și-a ieșit din minți după FCSB – Csikszereda 1-0: „Facem cerere, să-l scoată”