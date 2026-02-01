Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

„Ei m-au ajutat cel mai mult”. Matei Popa, după debutul la FCSB: „Donnarumma? Nu-mi place deloc” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | „Ei m-au ajutat cel mai mult”. Matei Popa, după debutul la FCSB: „Donnarumma? Nu-mi place deloc”

„Ei m-au ajutat cel mai mult”. Matei Popa, după debutul la FCSB: „Donnarumma? Nu-mi place deloc”

Viviana Moraru Publicat: 1 februarie 2026, 23:03

Comentarii
Ei m-au ajutat cel mai mult”. Matei Popa, după debutul la FCSB: Donnarumma? Nu-mi place deloc”

Matei Popa, în FCSB - Csikszereda 1-0/ Sport Pictures

Matei Popa a oferit prima reacție, după ce a debutat la FCSB, în victoria cu Csikszereda, scor 1-0. Portarul de 18 ani al al roș-albaștrilor s-a declarat bucuros de victoria înregistrată de echipa sa.  

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Matei Popa l-a înlocuit pe Ștefan Târnovanu în primul 11, el îndeplinind regula U21 la FCSB. Tânărul portar a dezvăluit că a primit multe sfaturi din partea lui Târnovanu, înaintea primului meci la formația campioană. 

Matei Popa, după debutul la FCSB, în meciul cu Csikszereda 

Matei Popa a mai declarat că portarul său preferat este Verbruggen, de la Brighton. El a subliniat că Gianluigi Donnarumma, goalkeeper-ul lui Manchester City, nu este deloc pe placul său. 

Mă bucur pentru cele trei puncte, mă bucur pentru debut. A fost un teren greu, dar mă bucur că am reușit să câștigăm. Nu prea am pus presiune pe mine, am jucat ce mi s-a cerut. A fost mai greu din cauza terenului, dar mă bucur că am câștigat și sper să intrăm în play-off. 

Am primit sfaturi de la toți colegii. Fane, Zima și Udrică m-au ajutat cel mai mult. Vreau să le mulțumesc. Am fost foarte entuziasmat zilele astea, m-am bucurat de tot ce mi s-a întâmplat zilele astea și am încercat să iau tot ce e mai bun. 

Reclamă
Reclamă

Noi sperăm să câștigăm ce mai avem până începe play-off-ul. Sunt convins că ne vom califica.  

Nu l-am auzit pe tata (n.r. în timpul meciului). Nu prea m-a sfătuit de-a lungul zilelor, doar mi-a zis să fiu calm și să joc ce știu. Donnarumma? Portarul care-mi place mie cel mai mult este Verbruggen de la Brighton, cred că semănăm. Donnarumma nu-mi place chiar deloc”, a declarat Matei Popa, conform digisport.ro, după FCSB – Csikszereda 1-0. 

Cât îl "costă" pe un angajat cu salariu minim o zi de concediu medicalCât îl "costă" pe un angajat cu salariu minim o zi de concediu medical
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Este Denis Drăguş o pierdere mare pentru România pentru meciul cu Turcia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Valul de ger siberian a adus temperaturi şi de -16 grade. De când se încălzeşte
Observator
Valul de ger siberian a adus temperaturi şi de -16 grade. De când se încălzeşte
Românii care și-au făcut o echipă de fotbal într-o țară importantă din Europa și obțin rezultate remarcabile
Fanatik.ro
Românii care și-au făcut o echipă de fotbal într-o țară importantă din Europa și obțin rezultate remarcabile
0:30
Tondela – Benfica 0-0, în Liga Portugal. Pas greșit pentru echipa lui Jose Mourinho
0:04
UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Jucătorul dorit de Chivu va juca la Atletico
23:29 1 feb.
Florin Tănase, declarația serii după FCSB – Csikszereda 1-0: „Incredibil, e decapotabil”
22:56 1 feb.
Darius Olaru a făcut praf arbitrajul, după FCSB – Csikszereda 1-0: „Mi se pare incredibil. Am simulat din nou”
22:48 1 feb.
Gigi Becali a „distrus” un titular de la FCSB, după victoria cu Csikszereda: „Să-l sun, crezi că te distrezi pe teren?”
22:48 1 feb.
Gigi Becali a anunțat noi transferuri la FCSB: „Ne-am înțeles”. Sfaturi primite de la Mirel Rădoi
Vezi toate știrile
1 Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora” 2 FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular! 3 Un club uriaş din Europa îl transferă pe Benzema. Francezul va avea un salariu de 20 de milioane de euro! 4 Gata, se face transferul la FCSB. Gigi Becali a bătut palma cu clubul, jucătorul semnează luni! 5 Ultimul transfer al lui Mihai Rotaru vrea campionatul cu Universitatea Craiova: “Am revenit cu drag” 6 Ilie Bolojan, decizie în cazul impozitului de 36.000 de euro pe care fundaţia lui Mihai Neşu trebuie să-l plătească
Citește și
Cele mai citite
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
E multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasateE multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate