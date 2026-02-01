Gigi Becali a „distrus” un titular de la FCSB, după victoria cu Csikszereda: „Să-l sun, crezi că te distrezi pe teren?” - Antena Sport

FCSB a obținut o victorie chinuită contra celor de la Csikszereda, însă Gigi Becali a avut un discurs furibund la adresa arbitrajului, precizând că echipa sa a fost dezavantajată în multe momente.

Patronul campioanei României nu l-a scăpat din ochi nici pe Daniel Bîrligea, care a fost înlocuit la pauză de Mamadou Thiam. Finanțatorul a avut un mesaj clar pentru el.

Gigi Becali l-a luat iar la țintă pe Daniel Bîrligea

Daniel Bîrligea a jucat modest în prima repriză a partidei dintre FCSB și Csikszereda, iar la pauză a fost schimbat cu Mamadou Thiam. Gigi Becali l-a luat la țintă pe vârful roș-albaștrilor după fluierul final și a avut un mesaj clar pentru acesta.

„Eu întăresc echipa, iau atacant, nu sunt idiot să stau după Bîrligea. Le-a pierdut pe toate, toate la adversar, nu vrea să alerge. Așteptăm, Bîrligea e cel mai bun atacant, de cupe europene și națională, când jucăm cupe europene, atunci îl băgăm pe el. La anul, da. La națională, să-l ia, garantez pentru el, e cel mai bun atacant. S-a umplut, da, dacă vezi că echipa își dă viața, moare pe teren, și tu te plimbi. Joacă, mă, fotbal.

Când joacă cupe europene, la națională, dar când joacă alte meciuri, când vine mingea la el, în loc să o țină, o returnează, ce contează dacă o dă la adversar. Mi-a zis MM să-l sun cu dou-trei ore înainte de meci, să vorbesc cu el. Să alerge, să joace fotbal. Nu l-am sunat, dar acum vede, o să-l sun mâine și îi zic, crezi că te distrezi tu? Mă distrez eu, să vezi ce mă distrez. Dacă el se distrează, să vezi ce mă distrez eu!”, a declarat Gigi Becali, potrivit primasport.ro.