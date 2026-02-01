FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular! - Antena Sport

Închide meniul
FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!

Radu Constantin Publicat: 1 februarie 2026, 14:44

Daniel Bîrligea, lăudat de Gigi Becali / Colaj Profimediaimages

FCSB a reuşit să facă astăzi transferul lui Joao Paulo, de la Oţelul Galaţi, dar campania de achiziţii continuă.

Pe lista lui Gigi Becali este şi un atacant de 26 de ani, brazilian. Despre cine este vorba? FCSB l-a urmărit de ceva vreme pe Anderson Ceara, atacantul celor de la Csikszereda, fotbalist cu care bucureştenii dau piept chiar în această seară, de la ora 20.00. Anderson Ceara este din 2024 la Csikszereda, formaţie pentru care a evoluat în 60 de partide şi a marcat 8 goluri. În actuala ediţie de campionat, atacantul a marcat 4 goluri şi a dat patru pase decisive.

Potrivit Fanatik.ro, Gigi Becali este dispus să ofere 400.000 de euro în schimbul jucătorului.

Joao Paulo, o afacere de un milion de euro pentru Oțelul

Primul jucător cu care Gigi Becali a bătut palma a fost Joao Paulo. Becali a dezvăluit că s-a lăsat înduplecat de cerințele gălățenilor și a plusat la suma de transfer pentru Joao Paulo, care va veni la FCSB în schimbul a 600.000 de euro, nu 200.000, așa cum își dorea patronul. Oțelul va încasa chiar mai mulți bani de atât, pentru că latifundiarul din Pipera s-a angajat să le ofere și banii aferenți pentru Cupa Mondială.

Ținând cont că Joao Paulo va merge alături de naționala sa la World Cup 2026, echipa de care aparține urma să primească o sumă de bani de la FIFA. Fotbalistul din Insulele Capului Verde urma să aducă acei bani în conturile FCSB-ului, însă Becali a decis să îi trimită la Oțelul, estimând că suma totală pe care o vor încasa gălățenii va ajunge la un milion de euro.

