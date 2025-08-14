Jurnal Antena Sport | Duce numele în toată lumea - Antena Sport

Închide meniul
Jurnal Antena Sport | Duce numele în toată lumea

Cel mai scump transfer de vară de la Dinamo, puștiul Stoinov, e fundaș, dar în are idol pe Messi! Visează să joace împotriva lui, într-o zi!

 

Cum a fost primită campioana FCSB la Priştina, înaintea returului cu Drita

Jurnal Antena Sport | Un poliţist a luat la pas muntele Ararat

Jurnal Antena Sport | Spirit de învingător

Jurnal Antena Sport | Să crești mare

Jurnal Antena Sport | Duce numele în toată lumea

21:40
LIVE TEXTBraga – CFR Cluj 0-0. Ardelenii speră la revenire și calificare în play-off-ul Europa League
21:39
LIVE TEXTSpartak Trnava – Universitatea Craiova 0-0. Oltenii au de îndeplinit o formalitate pentru calificare
21:12
LIVE TEXTDrita – FCSB 0-2. Juri Cisotti şi David Miculescu au marcat. Evoluţie de vis pentru campioană
21:10
VIDEOAdina Diaconu, pe tabloul principal la Europe Smash – Sweden 2025. Sîngeorzan şi Dragoman au fost eliminate
21:09
Juri Cisotti, gol după 25 de secunde în Drita – FCSB!
20:53
VideoCum a fost primită campioana FCSB la Priştina, înaintea returului cu Drita
