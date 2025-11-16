Erling Haaland merge la World Cup 2026! Atacantul lui City, statistică fabuloasă în preliminarii - Antena Sport

Închide meniul
Erling Haaland merge la World Cup 2026! Atacantul lui City, statistică fabuloasă în preliminarii

Publicat: 16 noiembrie 2025, 23:52

Erling Haaland, după ce a marcat în Italia - Norvegia / Profimedia

Erling Haaland va juca la World Cup 2026. Atacantul lui Manchester City îşi îndeplineşte astfel un vis, urmând să joace alături de naţionala sa la un turneu final. Norvegia a învins cu 3-1 Italia şi a încheiat pe locul 1 grupa de calificare la turneul final care va fi găzduit de Statele Unite, Mexic şi Canada.

World Cup 2026, care va fi transmis exclusiv în Universul Antena, va fi primul turneu din cariera lui Erling Haaland, cel care a avut parte de mai multe dezamăgiri la echipa naţională. De asemenea, Norvegia revine la Cupa Mondială pentru prima oară din 1998.

  • Tragerea la sorţi a barajului pentru World Cup 2026 este joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, LIVE în AntenaPLAY

Erling Haaland merge la World Cup 2026

Erling Haaland a fost un adevărat lider pentru Norvegia în această campanie de calificare. Atacantul lui Manchester City a marcat în fiecare meci din preliminarii. În cele opt partide disputate de Norvegia, el a marcat nu mai puţin de 16 goluri. În total, el are 55 de goluri în 48 de meciuri pentru Norvegia.

În duelul de pe San Siro contra Italiei, Erling Haaland a reuşit să îl învingă de două ori pe Gianluigi Donnarumma, coechipierul său de la Manchester City. Atacantul norvegian a marcat în minutele 78 şi 80.

Scorul a fost deschis de Pio Esposito, jucătorul lui Cristi Chivu de la Inter. Italienii însă mai aveau nevoie de alte 9 goluri fără să primească pentru a depăşi Norvegia în clasament. Echipa lui Gattuso nu a mai marcat, iar după pauză, oaspeţii şi-au făcut numărul. Pe lângă cele două goluri marcate de Haaland, Nusa şi Larsen au înscris şi ei pentru Norvegia, în meciul care a încheiat Grupa I din preliminariile World Cup.

În ceea ce priveşte Italia, echipa lui Gattuso va merge la baraj şi se va afla în prima urnă, acolo unde o poate întâlni pe România. Ţara noastră se va afla în urna a patra, graţie calificării prin intermediul Nations League la baraj, după ce a ratat locul 2, în urma înfrângerii cu Bosnia.

