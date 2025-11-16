Zinedine Zidane a bătut palma cu noua sa echipă! Anunţul făcut de presa din Spania - Antena Sport

Zinedine Zidane este pregătit să revină în antrenorat. După ce a anunţat în urmă cu câteva zile că va prelua în curând o nouă echipă, presa din Spania a aflat că fostul campion mondial a ajuns deja la o înţelegere. Este vorba chiar despre naţionala Franţei, marele său vis, pe care nu l-a ascuns niciodată.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Didier Deschamps, selecţionerul care a adus titlul mondial în 2018 şi a dus naţionala “Cocoşului Galic” până în finala ediţiei din 2022 ar urma să părăsească reprezentativ după World Cup 2026, turneu care va fi transmis exclusiv în Universul Antena.

Tragerea la sorţi a barajului pentru World Cup 2026 este joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, LIVE în AntenaPLAY

Zinedine Zidane a bătut palma cu naţionala Franţei! Când îl va înlocui pe Didier Deschamps

Potrivit spaniolilor de la AS.com, Zinedine Zidane s-a înţeles deja cu federaţia franceză, iar “Zizou” va prelua banca naţionalei după turneul final care va fi găzduit de Statele Unite, Canada şi Mexic. Aceasta ar fi prima aventură a lui Zidane pe banca unei echipe naţionale.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Zinedine Zidane will become the new coach of France national after the 2026 World Cup.

— @diarioas pic.twitter.com/ikQWKfUSnI

— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 16, 2025

Fostul mare jucător francez nu a mai antrenat din vara anului 2021, atunci când a plecat de la Real Madrid, iar locul său i-a fost luat de Carlo Ancelotti. Pe Bernabeu, Zidane a cucerit 11 trofee, printre care şi trei trofee la rând în UEFA Champions League.