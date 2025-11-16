România a fost învinsă de Polonia, în play-off-ul Billie Jean King Cup! Victorie cu 3-0 pentru echipa condusă de Iga Swiatek - Antena Sport

Jucătoarele României, înaintea duelului cu Polonia, în play-off-ul Billie Jean King Cup / Profimedia

Echipa feminină de tenis a României a fost învinsă de Polonia cu 3-0, duminică, în Grupa B a play-off-ului Cupei Billie Jean King, pe suprafaţă hard, la Gorzow Wielkopolski (Polonia), după ce a pierdut şi meciul de dublu.

Monica Niculescu şi Mara Gae au fost întrecute de perechea Katarzyna Kawa/Martyna Kubka în două seturi, cu 6-2, 6-3, după 59 de minute.

România a fost învinsă de Polonia, în play-off-ul Billie Jean King Cup!

În primul meci de simplu, Ruxandra Bertea (19 ani, 319 WTA) a fost învinsă de Linda Klimovicova (21 ani, 146 WTA) cu 6-2, 6-1.

Iga Swiatek (24 ani), numărul doi mondial, a dispus de Gabriela Lee (30 ani, 292 WTA), fostă Talabă, cu 6-2, 6-0.

În primele meciuri din grupă, Polonia a dispus de Noua Zeelandă cu 3-0 (vineri), iar România a întrecut Noua Zeelandă tot cu 3-0 (sâmbătă).