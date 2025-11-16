România a fost învinsă de Polonia, în play-off-ul Billie Jean King Cup! Victorie cu 3-0 pentru echipa condusă de Iga Swiatek - Antena Sport

Închide meniul
România a fost învinsă de Polonia, în play-off-ul Billie Jean King Cup! Victorie cu 3-0 pentru echipa condusă de Iga Swiatek

Publicat: 16 noiembrie 2025, 22:35

Jucătoarele României, înaintea duelului cu Polonia, în play-off-ul Billie Jean King Cup / Profimedia

Echipa feminină de tenis a României a fost învinsă de Polonia cu 3-0, duminică, în Grupa B a play-off-ului Cupei Billie Jean King, pe suprafaţă hard, la Gorzow Wielkopolski (Polonia), după ce a pierdut şi meciul de dublu.

Monica Niculescu şi Mara Gae au fost întrecute de perechea Katarzyna Kawa/Martyna Kubka în două seturi, cu 6-2, 6-3, după 59 de minute.

În primul meci de simplu, Ruxandra Bertea (19 ani, 319 WTA) a fost învinsă de Linda Klimovicova (21 ani, 146 WTA) cu 6-2, 6-1.

Iga Swiatek (24 ani), numărul doi mondial, a dispus de Gabriela Lee (30 ani, 292 WTA), fostă Talabă, cu 6-2, 6-0.

În primele meciuri din grupă, Polonia a dispus de Noua Zeelandă cu 3-0 (vineri), iar România a întrecut Noua Zeelandă tot cu 3-0 (sâmbătă).

Căpitanul nejucător al echipei României, Alexandra Dulgheru, a debutat în funcţie cu acest prilej.

Sub comanda căpitanului Horia Tecău, România a reuşit în 2024 o performanţă notabilă, calificându-se la turneul final al competiţiei de la Malaga, unde a fost eliminată în optimi de finală de Japonia, cu scorul de 1-2.

Formatul de joc este fiecare cu fiecare în cele şapte grupe din play-off, fiecare întâlnire cuprinzând trei meciuri, două de simplu, urmate de unul de dublu, după regula cel mai bun din trei seturi.

Câştigătoarele celor şapte grupe vor evolua în calificările din 2026, iar celelalte 14 echipe vor concura în 2026 în Grupa valorică I.

