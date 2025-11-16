FRF va merge la FIFA, după scandările rasiste din Bosnia! Comunicatul oficial al federaţiei - Antena Sport

România a pierdut meciul din Bosnia, din penultima etapă a preliminariilor World Cup 2026, scor 1-3, şi a pierdut orice speranţă de a încheia grupa de calificare pe locul secund al grupei. Meciul de la Zenica a fost umbrit şi de scandările rasiste ale fanilor gazdă.

Federaţia Română de Fotbal a anunţa că va reclama la FIFA condiţiile de care au avut parte tricolorii pe stadionul de la Zenica, dar şi comportamentul fanilor din Bosnia.

FRF va merge la FIFA, după scandările rasiste din Bosnia

“Ca urmare a celor petrecute aseară, la Zenica, în cadrul partidei Bosnia și Herțegovina – România, Federația Română de Fotbal consideră necesar să facă următoarele precizări.

Fotbalul este un sport al emoțiilor colective, capabil să aducă împreună comunități întregi, să inspire, să unească și să nască sentimentul acela rar că, măcar pentru 90 de minute, suntem cu toții de aceeași parte a terenului. Este firesc ca pasiunea să se simtă în tribune, dar ea trebuie să se manifeste în formă civilizată, în concordanță cu regulamentele competiției.

Din păcate, partida de aseară a oferit tot ceea ce fotbalul ar trebui să evite. Și încă peste măsură. Prin organizarea ei și prin comportamentul suporterilor gazdă, meciul nu doar că nu a făcut cinste celui mai iubit sport de pe planetă, dar a reușit să transforme un eveniment sportiv într-o demonstrație despre cum nu ar trebui să arate fotbalul modern!

UEFA și FIFA au adoptat, de ani buni, un rol clar de vectori ai schimbării sociale, la nivel european, respectiv mondial, promovând incluziunea, diversitatea și combaterea fermă a discriminării, anunțând toleranță zero pentru astfel de incidente. Ne-ar fi plăcut ca aceste principii să fi fost vizibile aseară, pe stadion, poate chiar aplicate, dar scandările fanilor gazdă nu au avut nimic în comun cu fotbalul și valorile sale. Pentru că deși ne dorim stadioane sigure, civilizate și curate, în care competiția să rămână în teren, iar rivalitatea să se oprească la nivelul înțelept al umorului sau al fair-play-ului, aseară am asistat la contrariu. Și, cu toate că fotbalul poate crea magie, nu are puterea de a transforma lipsa de respect în pasiune autentică.