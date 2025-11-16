Norvegia s-a calificat la World Cup 2026, după victoria cu Italia. Squadra Azzurra, la baraj. Rezultatele serii - Antena Sport

Închide meniul
Norvegia s-a calificat la World Cup 2026, după victoria cu Italia. Squadra Azzurra, la baraj. Rezultatele serii

Andrei Nicolae Publicat: 16 noiembrie 2025, 23:41

Erling Haaland, în Italia - Norvegia / Profimedia

Preliminariile europene pentru Cupa Mondială au continuat, după ce sâmbătă seara România a fost învinsă de Bosnia cu scorul de 3-1. Ziua de duminică a fost marcată de meciurile unor nume sonore din fotbalul mondial, precum Portugalia, Anglia, Franța, Norvegia sau Italia.

Seria de meciuri a fost deschisă de cele două partide din Grupa F, unde Portugalia a obținut “biletele” pentru World Cup după meciul cu Armenia, iar Ungaria a ratat dramatic locul de baraj în fața Irlandei. Norvegia și-a confirmat ascensiunea notabilă și s-a impus în fața Italiei, în timp ce Moldova a pierdut contra Israelului.

Rezultatele zilei în preliminariile pentru World Cup 2026

  • Portugalia – Armenia 9-1
  • Ungaria – Irlanda 2-3
  • Albania – Anglia 0-2
  • Azerbaidjan – Franța 1-3
  • Serbia – Letonia 2-1
  • Ucraina – Islanda 2-0
  • Israel – Moldova 4-1
  • Italia – Norvegia 1-4

Italia – Norvegia 1-4

Final de meci! 

Min. 90+3: Gol Norvegia! Înscrie și Larsen.

Min. 80: Gol Norvegia! Haaland face dubla în doar câteva minute.

Min. 78: Gol Norvegia! Haaland își trece numele pe lista marcatorilor.

Min. 63: Gol Norvegia! Nusa restabilește egalitatea.

Min. 46: A început repriza a doua!

Pauză! 

Min. 11: Gol Italia! Esposito deschide scorul pentru ”Squadra Azzurra”.

Min. 1: A început meciul!

  • Italia: Donnarumma – Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco – Politano, Locatelli, Barella, Frattesi – Retegui, Esposito.
  • Norvegia: Nyland – Ryerson, Ajer, Lysaker, Wolfe – Thorstvedt, Berg, Berge, Nusa – Sorloth, Haaland

Israel – Moldova 4-1

Final de meci! 

Min. 88: Gol Israel! Revivo face dubla.

Min. 85: Gol Israel! Marchează și Peretz.

Min. 65: Gol Israel! Revivo marchează.

Min. 46: A început repriza a doua!

Pauză! 

Min. 37: Gol Moldova! Nicolăescu restabilește egalitatea.

Min. 21: Gol Israel! Turgeman deschide scorul din penalty.

Min. 18: Cartonaș roșu Moldova! Perciun este eliminat după doar 18 minute.

Min. 1: A început meciul!

  • Israel: Glazer – Dasa, Lemkin, Blorian, Revivo – Kanichowsky, E. Peretz, Biton, D. Peretz – Turgeman, Gloukh
  • Moldova: Timbur – Cucoș, Baboglo, Gherasimencov – Forov, Fratea, Caimacov, Perciun, Bitca – Postolachi – Nicolăescu

Albania – Anglia 0-2

Final de meci! 

Min. 82: Gol Anglia! Kane face dubla.

Min. 74: Gol Anglia! Harry Kane deschide scorul.

Min. 46: A început repriza a doua!

Pauză! 

Min. 1: A început meciul!

  • Albania: Strakosha – Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Aliji – Laci, Asllani, Ramadani – Bajrami, Uzuni, Hoxha.
  • Anglia: Henderson – O”Reilly, Stones, Quansah, Burn – Rice, Wharton, Bellingham – Bowen, Kane, Eze.

Ucraina – Islanda 2-0

Final de meci! 

Min. 90+3: Gutsulyak a înscris pentru gazde.

Min. 83: Gol Ucraina! Zubkov deschide scorul.

Min. 46: A început repriza a doua!

Pauză! 

Min. 1: A început meciul!

  • Ucraina: Trubin – Konpplya, Zabarnyi, Matviienko, Mykolenko – Tsygankov, Malinovskyi, Kaliuzhniy, Yarmolyuk, Zubkov – Vanat.
  • Islanda: Olafsson – Palsson, Ingason, Magnusson, Ellertsson – Heraldsson, Johannesson, Gudmundsson – Willumsson, Gudjohnsen, Thorsteinsson.

Azerbaidjan – Franța 1-3

Final de meci! 

Min. 46: A început repriza a doua!

Pauză! 

Min. 45+1: Gol Franța! Marchează și Thuram.

Min. 30: Gol Franța! Akliouche punctează pentru „cocoșii galici”!

Min. 17: Gol Franța! Mateta egalează pentru selecționata lui Deschamps.

Min. 4: Deschidere de scor! Dadashov înscrie pentru gazde.

Min. 1: A început meciul!

  • Azerbaijan: Mahammadaliyev – Badalov, Mustafazada, Krivotsyuk – Q. Aliyev, Khaybulaev, Mahmudov, Dashdamirov – Nuriyev, Dadashov, K. Aliyev.
  • Franța: Chevalier – Gusto, Konate, L. Hernandez, T. Hernandez – Zaire-Emery, Thuram – Akliouche, Nkunku, Mateta – Ekitike.

Portugalia – Armenia 9-1

Final de meci! 

Min. 90+2: Gol Portugalia! Conceicao închide tabela.

Min. 81: Gol Portugalia! Marchează Joao Neves.

Min. 72: Gol Portugalia! Bruno Fernandes înscrie din nou din penalty!

Min. 52: Gol Portugalia! Bruno Fernandes face și el dubla pentru selecționata lui Roberto Martinez.

Min. 46: A început repriza a doua!

Pauză

Min. 45+3: Gol Portugalia! Marchează și Bruno Fernandes, din lovitură de la 11 metri.

Min. 42: Gol Portugalia! Joao Neves face dubla.

Min. 30: Gol Portugalia! Joao Neves punctează și el.

Min. 28: Gol Portugalia! Marchează Ramos!

Min. 18: Gol Armenia! Spertsyan restabilește egalitatea.

Min. 7: Gol Portugalia! Renato Veiga deschide scorul pentru lusitani.

Min. 1: A început meciul!

  • Portugalia: Diogo Costa – Semedo, Veiga, Dias, Cancelo – Neves, Bruno Fernandes, Vitinha – Silva, Ramos, Leao. Antrenor: Roberto Martinez
  • Armenia: Avagyan – Tiknizyan, Piloyan, Muradian, Mkrtchyan, Hovhannisyan – Aghasaryan, Muradyan, Spertsyan – Ranos, Serobyan. Antrenor: Iegishe Melikian

Ungaria – Irlanda 2-3

Final de meci! 

Min. 90+6: Gol Irlanda! Parrott înscrie din nou și dă lovitura la Budapesta pentru oaspeți.

Min. 80: Gol Irlanda! Parrott face dubla!

Min. 46: A început repriza a doua!

Pauză

Min. 37: Gol Ungaria! Varga aduce echipa gazdă în avantaj.

Min. 15: Gol Irlanda! Parrott transformă de la punctul cu var.

Min. 13: Penalty pentru Irlanda! Centralul acordă lovitură de la 11 metri, după ce Ogbene este faultat în careu.

Min. 3: Gol Ungaria! Lukacs deschide scorul pentru gazde, în urma unei faze fixe.

Min. 1: A început meciul!

  • Ungaria: Dibusz – Nego, Orban, Szalai, Kerkez – Szoboszlai, Toth, Schafer – Lukacs, Varga, Szalai. Antrenor: Marco Ross
  • Irlanda: Kelleher – O’Shea, Collins, O’Brien – Scales, Molumby, Cullen, Coleman – Azaz, Ogbene, Parrott. Antrenor: Heimir Hallgrimsson

Portugalia și Norvegia se pot califica la World Cup 2026. Italia speră la o minune

Selecționata lui Roberto Martinez va trebui să se descurce în meciul de la Lisabona fără Cristiano Ronaldo, eliminat în duelul din etapa precedentă cu Irlanda. Deși a plecat de la lot, “CR7” a rămas sufletește aproape de colegii săi și le-a transmis un mesaj de luptă. Cu o victorie, lusitanii vor fi siguri de calificarea la World Cup.

Alte două echipe de top din Europa care s-au calificat deja la turneul final își dispută ultimele meciuri din grupă astăzi. Franța are un meci în deplasare contra Azerbaidjanului, îmn timp ce Anglia o înfruntă tot pe teren străin pe Albania, ambele meciuri fiind de la aceeași oră, și anume 19:00.

Meciul serii este cel dintre ocupantele primelor două locuri din Grupa I, respectiv Norvegia și Italia, care sunt separate de trei puncte. Deși la prima impresie duelul pare unul cu o miză imensă în privința calificării, “Squadra Azzurra” mai are doar șanse matematice de a obține primul loc din grupă și de a trece peste nordici, pentru că ar avea nevoie de o victorie nesperată la 9 goluri diferență.

Scenariul care pare imposibil face calificarea Norvegiei la World Cup 2026 o simplă formalitate, trupa lui Haaland, Sorloth și Odegaard urmând să revină la turneul final pentru prima dată din 1998 încoace.

