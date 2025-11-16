Incidente la finalul meciului de la Zenica. Scandarea românilor care i-a scos din sărite pe bosniaici - Antena Sport

Meciul dintre Bosnia și România a fost unul extrem de tensionat atât pe teren, cât și în tribune, iar ce s-a întâmplat după fluierul final nu a făcut vreo excepție de la regulă. Poliția a trebuit să intervină în sectorul fanilor “tricolorilor” pentru a preveni un conflict, iar din ambele tabere de suporteri s-au auzit scandări prin care s-au înfuriat unii pe alții.

Duelul pierdut de România contra Bosniei a fost considerat încă de dinainte de fluierul de start drept unul de risc ridicat, însă prin prisma conflictului dintre ultrașii naționalei balcanice și federația ei de fotbal. Lucrurile au luat o întorsătură când presa a descoperit un banner scandalos al unei facțiuni de suporteri ai “tricolorilor” cu un mesaj ce elogia un criminal de război responsabil pentru moartea a mii de bosniaci.

Românii au scandat “Serbia, Serbia” după eșecul cu Bosnia

Fanii reprezentativei lui Sergej Barbarez au huiduit imnul naționalei înainte de startul meciului și au apelat la scandări rasiste, iar tensiunile dintre suporterii celor două naționale nu s-au “stins” nici după finalul meciului. După plecarea jucătorilor, fanii României au început să strige “Serbia, Serbia“, moment în care bosniacii au luat cu asalt gardul care despărțea cele două grupuri, potrivit gsp.ro.

Fanii naționalei lui Barbarez au replicat cu aceeași scandare rasistă care s-a auzit pe tot parcursul meciului: “Țiganii, țiganii“. Polița a intervenit în conflict și i-a îndepărtat pe suporterii României din zona gardurilor.

Incidentul respectiv s-a produs după ce jucătorii au mers la vestiare. Înainte de acest moment, fanii naționalei noastre au cântat și i-au aplaudat pe elevii lui Mircea Lucescu, în ciuda eșecului. De cealaltă parte, suporterii bosniaci jubilau după victoria care încă le dă speranțe la primul loc din grupă, scenariul fiind valabil dacă vor învinge Austria în ultima etapă.