Carlos Alcaraz i-a pus gând rău lui Jannik Sinner, după finala de la Torino: „Sper să fii pregătit” - Antena Sport

Carlos Alcaraz i-a pus gând rău lui Jannik Sinner, după finala de la Torino: „Sper să fii pregătit”

Daniel Işvanca Publicat: 16 noiembrie 2025, 23:16

Carlos Alcaraz i-a pus gând rău lui Jannik Sinner, după finala de la Torino: Sper să fii pregătit”

Carlos Alcaraz și Jannik Sinner / Getty Images

Jannik Sinner a câștigat pentru al doilea an consecutiv Turneul Campionilor, după ce l-a învins în ultimul act al competiției de la Torino pe Carlos Alcaraz. Italianul a avut nevoie de două ore și patru minute pentru a-și trece în palmares un nou trofeu.

Imediat după finalul disputei, ibericul a avut cuvinte mari la adresa adversarului său, care a avut parte de un an cu adevărat extraordinar în circuitul ATP.

Carlos Alcaraz: „E timpul să te odihnești”

Ajuns în premieră în finala Turneului Campionilor, Carlos Alcaraz a fost învins în ultimul act al competiției de Jannik Sinner. Italianul a avut nervii mai tari în duelul de la Torino și și-a trecut în palmares al doilea titlu consecutiv.

Liderul mondial nu a fost deloc dezamăgit, în ciuda faptului că a pierdut și a avut un mesaj superb pentru adversarul său, care încheie anul într-o formă de zile mari.

„Sunt foarte, foarte fericit de nivelul la care am jucat azi. Am jucat împotriva cuiva care nu a mai pierdut un meci pe hard de doi ani. Asta arată ce mare jucător ești! Tu și echipa ta faceți mereu o treabă extraordinară. Revii și mai puternic după fiecare înfrângere. Nu ai prea multe, dar când pierzi, revii mai puternic.

Vreau să spun că ai avut un an extraordinar. E timpul să te odihnești. Sper să fii pregătit pentru anul viitor, pentru că eu voi fi. Sper să joc mai multe finale împotriva ta. E un trofeu meritat câștigat de tine!”, a declarat Carlos Alcaraz, potrivit digisport.ro.

