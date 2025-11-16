Înfrângerea dramatică a Ungariei a schimbat lista cu posibilele adversare ale României! Pe cine putem întâlni la baraj - Antena Sport

Închide meniul
UPDATE

Publicat: 16 noiembrie 2025, 20:13 / Actualizat: 16 noiembrie 2025, 21:17

Dominik Szoboszlai, după Ungaria - Irlanda / Profimedia

România a pierdut sâmbătă seară meciul cu Bosnia, din penultima etapă a preliminariilor World Cup 2026, şi a pierdut orice şansă la locul 2 în grupa de calificare. Asta înseamnă că tricolorii vor ajunge la barajul pentru turneul final, dar vor juca şi în semifinale în deplasare, urmând să aibă adversari mai dificili în drumul către SUA, Canada şi Mexic.

Ungaria a pierdut dramatic duminică meciul de pe teren propriu cu Irlanda, iar ţara vecină a pierdut orice şansă de a mai ajunge la World Cup 2026, turneu transmis exclusiv în Universul Antena. Irlanda va ajunge la baraj, iar eliminarea Ungariei schimbă lista posibilelor adversare ale României. Acest lucru se mai poate schimba, până la finalul preliminariilor.

  • Tragerea la sorţi a barajului pentru World Cup 2026 este joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, LIVE în AntenaPLAY

Update 20:55: Ucraina a câştigat meciul cu Islanda, scor 2-0, şi a încheiat pe locul 2 grupa sa de calificare. În acest moment, posibilele adversare ale României de la baraj sunt:

    • Italia
    • Turcia
    • Ucraina
    • Polonia

*Locul Poloniei nu este sigur în acest moment în prima urnă. Naţionala lui Lewandowski trebuie să învingă Malta în ultimul meci, în timp ce Germania, Austria şi Danemarca nu trebuie să ajungă la baraj.

Ştirea iniţială

Înaintea înfrângerii Ungariei, care a scos-o din joc pentru lupta pentru Mondial, posibilele adversare ale României pentru semifinale erau Italia, Turcia, Polonia şi Ungaria. Acum, în urma victoriei Irlandei, lista s-a schimbat, iar în locul ţării vecine, alături de Italia, Turcia şi Polonia se alătură şi Scoţia. La fel ca România, Scoţia nu a mai fost la un Campionat Mondial din 1998.

Duminică seară, această listă se poate modifica din nou. În cazul în care Ucraina se impune în faţa Islandei, atunci fost adversară de la EURO 2024 a tricolorilor va intra pe listă, în locul Scoţiei.

Presa maghiară a reacționat imediat după eșecul suferit de echipa națională la Budapesta: „În minutul 96 a venit drama, visele noastre au fost spulberate”, au scris cei de la nemzetisport.hu.

„Echipa noastră a terminat pe locul trei în Grupa F, deci nu va fi în play-off, așa că va rata Cupa Mondială – pentru a zecea oară consecutiv”, a adăugat sursa citată.

