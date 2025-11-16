Înfrângerea dramatică a Ungariei a schimbat lista cu posibilele adversare ale României! Pe cine putem întâlni la baraj - Antena Sport

România a pierdut sâmbătă seară meciul cu Bosnia, din penultima etapă a preliminariilor World Cup 2026, şi a pierdut orice şansă la locul 2 în grupa de calificare. Asta înseamnă că tricolorii vor ajunge la barajul pentru turneul final, dar vor juca şi în semifinale în deplasare, urmând să aibă adversari mai dificili în drumul către SUA, Canada şi Mexic.

Ungaria a pierdut dramatic duminică meciul de pe teren propriu cu Irlanda, iar ţara vecină a pierdut orice şansă de a mai ajunge la World Cup 2026, turneu transmis exclusiv în Universul Antena. Irlanda va ajunge la baraj, iar eliminarea Ungariei schimbă lista posibilelor adversare ale României. Acest lucru se mai poate schimba, până la finalul preliminariilor.

Tragerea la sorţi a barajului pentru World Cup 2026 este joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, LIVE în AntenaPLAY

Înfrângerea dramatică a Ungariei a schimbat lista cu posibilele adversare ale României

Update 20:55: Ucraina a câştigat meciul cu Islanda, scor 2-0, şi a încheiat pe locul 2 grupa sa de calificare. În acest moment, posibilele adversare ale României de la baraj sunt:

Italia Turcia Ucraina Polonia



After 🇺🇦 Ukraine confirmed a place in PO:

❌ 🇦🇱 Albania are OUT of the race to HOST the PO semifinal! Pot 3 confirmed.

🇮🇪 Ireland’s only hope for Pot 2 now is for 🇲🇰 N. Macedonia to avoid defeat in 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales. pic.twitter.com/ZQfxOqicqL

— Football Meets Data (@fmeetsdata) November 16, 2025

*Locul Poloniei nu este sigur în acest moment în prima urnă. Naţionala lui Lewandowski trebuie să învingă Malta în ultimul meci, în timp ce Germania, Austria şi Danemarca nu trebuie să ajungă la baraj.