Mihai Stoica, ironie la adresa lui Mircea Lucescu, după ce Florin Tănase a intrat în prelungiri cu Bosnia: "Ce să mai zic?" - Antena Sport

Mihai Stoica, ironie la adresa lui Mircea Lucescu, după ce Florin Tănase a intrat în prelungiri cu Bosnia: "Ce să mai zic?"

Mihai Stoica, ironie la adresa lui Mircea Lucescu, după ce Florin Tănase a intrat în prelungiri cu Bosnia: "Ce să mai zic?"

Mihai Stoica, ironie la adresa lui Mircea Lucescu, după ce Florin Tănase a intrat în prelungiri cu Bosnia: “Ce să mai zic?”

Publicat: 17 noiembrie 2025, 0:18

Mihai Stoica, ironie la adresa lui Mircea Lucescu, după ce Florin Tănase a intrat în prelungiri cu Bosnia: Ce să mai zic?

Colaj Mihai Stoica şi Mircea Lucescu / Profimedia & Sport Pictures

Mihai Stoica nu a ezitat să trimită săgeţi către selecţionerul Mircea Lucescu, după ce acesta l-a introdus pe Florin Tănase abia în al treilea minut al prelungirilor, în victoria obţinută de Bosnia cu 3-1, în faţa României. În urma acestui eşec, tricolorii au pierdut orice şansă de a mai termina pe locul 2.

România va merge însă la baraj, pe ruta Nations League, acolo unde va fi în a patra urnă valorică şi va disputa şi semifinala în deplasare. Tricolorii încheie campania de calificare la Ploieşti, cu San Marino. Meciul se joacă marţi, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

  • Tragerea la sorţi a barajului pentru World Cup 2026 este joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, LIVE în AntenaPLAY

Mihai Stoica, după ce Florin Tănase a intrat în prelungirile meciului cu Bosnia: “Mai câştigat a fost Olaru”

Pe lângă faptul că Florin Tănase a intrat în prelungirile meciului din Bosnia, Darius Olaru a fost lăsat în afara lotului, alături de Louis Munteanu şi Ştefan Baiaram.

Mihai Stoica nu a înţeles decizia selecţionerului şi consideră că Florin Tănase merită un tratament mai bun. Oficialul celor de la FCSB a şi glumit, spunând că Darius Olaru, cel care a urmărit din tribune partida, a fost mai câştigat decât coechipierul său:

“Eu am crezut că va intra în locul lui Ianis, să fiu sincer, şi că va juca undeva aproape de poartă şi că va prinde minute, pentru că Tănase chiar e într-o formă foarte bună, dar n-a fost aşa… acum ce să zic?!

Cred că a fost mai câştigat Olaru că a stat în tribună şi s-a uitat la meci, pentru că la un jucător de 31 de ani, care e foarte important la noi, la naţională a marcat cu Austria, cu Cipru şi care n-a mai jucat deloc, poate că merita un altfel de comportament, dar dacă aşa a crezut selecţionerul”, a declarat Mihai Stoica, la primasport.ro.

Comentarii


Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia! "Parcă era balerină" Adrian Porumboiu nu l-a iertat pe un tricolor! Nici Mircea Lucescu nu a scăpat Răsturnare de situaţie! Decizia pe care a luat-o Mircea Lucescu despre viitorul lui, după ruşinea din Bosnia Înfrângerea dramatică a Ungariei a schimbat lista cu posibilele adversare ale României! Pe cine putem întâlni la baraj FRF va merge la FIFA, după scandările rasiste din Bosnia! Comunicatul oficial al federaţiei Incidente la finalul meciului de la Zenica. Scandarea românilor care i-a scos din sărite pe bosniaici
