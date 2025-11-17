Mihai Stoica, ironie la adresa lui Mircea Lucescu, după ce Florin Tănase a intrat în prelungiri cu Bosnia: "Ce să mai zic?" - Antena Sport

Mihai Stoica nu a ezitat să trimită săgeţi către selecţionerul Mircea Lucescu, după ce acesta l-a introdus pe Florin Tănase abia în al treilea minut al prelungirilor, în victoria obţinută de Bosnia cu 3-1, în faţa României. În urma acestui eşec, tricolorii au pierdut orice şansă de a mai termina pe locul 2.

România va merge însă la baraj, pe ruta Nations League, acolo unde va fi în a patra urnă valorică şi va disputa şi semifinala în deplasare. Tricolorii încheie campania de calificare la Ploieşti, cu San Marino. Meciul se joacă marţi, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Tragerea la sorţi a barajului pentru World Cup 2026 este joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, LIVE în AntenaPLAY

Mihai Stoica, după ce Florin Tănase a intrat în prelungirile meciului cu Bosnia: “Mai câştigat a fost Olaru”

Pe lângă faptul că Florin Tănase a intrat în prelungirile meciului din Bosnia, Darius Olaru a fost lăsat în afara lotului, alături de Louis Munteanu şi Ştefan Baiaram.

Mihai Stoica nu a înţeles decizia selecţionerului şi consideră că Florin Tănase merită un tratament mai bun. Oficialul celor de la FCSB a şi glumit, spunând că Darius Olaru, cel care a urmărit din tribune partida, a fost mai câştigat decât coechipierul său:

“Eu am crezut că va intra în locul lui Ianis, să fiu sincer, şi că va juca undeva aproape de poartă şi că va prinde minute, pentru că Tănase chiar e într-o formă foarte bună, dar n-a fost aşa… acum ce să zic?!