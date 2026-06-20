Jurnal Antena Sport | E as şi la golf
Halep s-a întors în iarbă pentru noua ei pasiune: golful. Organizatorii turneului la care a jucat au încântat-o cu un cadou special.
Halep s-a întors în iarbă pentru noua ei pasiune: golful. Organizatorii turneului la care a jucat au încântat-o cu un cadou special.
Jurnal Antena Sport | E as şi la golfJurnal Antena Sport | E as şi la golf
Jurnal Antena Sport | Toată lumea la petrecereJurnal Antena Sport | Toată lumea la petrecere
Jurnal Antena Sport | Vor să fie lei în EuropaJurnal Antena Sport | Vor să fie lei în Europa
Almiron, eliminat pentru că şi-a acoperit gura în Turcia - Paraguay! Moment fără precedent în istoria fotbaluluiAlmiron, eliminat pentru că şi-a acoperit gura în Turcia - Paraguay! Moment fără precedent în istoria fotbalului
Matias Galarza, gol după doar 64 de secunde în Turcia - Paraguay! Echipa lui Montella, luată prin surprindereMatias Galarza, gol după doar 64 de secunde în Turcia - Paraguay! Echipa lui Montella, luată prin surprindere