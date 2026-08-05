Noul jucător transferat de Rapid a ajuns la Bucureşti pentru a semna. Daniel Pancu, convins că giuleştenii au dat lovitura

Noul jucător transferat de Rapid a ajuns la Bucureşti pentru a efectua vizita medicală şi pentru a semna contractul cu giuleştenii. Filip Stojilkovic (26 de ani) s-a înţeles cu trupa de sub Grant şi urmează să evolueze sub comanda lui Daniel Pancu sub formă de împrumut, de la Pisa.
Filip Stojilkovic, al şaptelea transfer al verii la Rapid, a sosit la Bucureşti astăzi, în jurul ore 14:00. Atacantul elveţian a fost însoţit de iubita lui, oferind o scurtă reacţie pe aeroportul din Otopeni: „Ma bucur sa fiu aici. Aștept să joc pe acest stadion”, a spus noul atacant al giuleştenilor.
Filip Stojilkovic a ajuns la Bucureşti pentru a semna cu Rapid
Daniel Pancu a susţinut tot azi conferinţa de presă premergătoare duelului cu UTA din etapa a patra de Liga 1. Antrenorul giuleştenilor s-a declarat încântat de noul transfer, fiind convins că şi cei din conducere vor fi mulţumiţi de randamentul pe care îl va da Filip Stojilkovic.
„Sper să treacă cu bine vizita medicală. E un jucător foarte bun, rămâne doar să se adapteze cât mai repede. Dar fiind un jucător valoros, nu cred că va avea probleme, a marcat destule goluri în Polonia, a jucat într-o atmosferă asemănătoare cu ce avem noi aici, cred că e un detaliu de care a ţinut cont, să avem un an reuşit împreună. Mai aşteptăm întăriri, noi nu avem niciun mijlocaş central pe bancă, jucăm cu improvizaţii, cu siguranţă în zona aia va mai veni cel puţin un jucător.
Dacă se adaptează atacantul, conducerea va fi super, super încântată de efortul pe care l-a făcut. L-am urmărit în multe meciuri”, a declarat Daniel Pancu, la conferinţa de presă.
Rapid le va plăti celor de la Pisa suma de 200.000 de euro pentru împrumutul pe un sezon al lui Filip Stojilkovic. Italienii l-au transferat pe atacantul elveţian de la Cracovia în iarnă, plătind trei milioane de euro pentru el.
Filip Stojilkovic şi-a început cariera în Elveţia, evoluând la Zurich şi Red Star, înainte să facă pasul în Germania pentru o scurtă perioadă de timp, la Hoffenheim U19. În 2019, el a revenit în ţara natală şi a jucat pentru FC Wil, Sion şi Aarau, Darmstadt plătind în schimbul lui suma de două milioane de euro, în iarna lui 2023. Germanii l-au împrumutat la Kaiserslautern şi şi Beograd, înainte să fie transferat definitiv de Cracovia în vara lui 2025.
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