Echipa care l-a refuzat pe Ştefan Târnovanu, după ce a fost făcut praf de Gigi Becali la FCSB: „Avem portar”

Ştefan Târnovanu traversează o perioadă delicată la FCSB. Portarul de 26 de ani nu a făcut parte din lotul roş-albaştrilor la remiza cu Farul, scor 2-2, din ultima etapă de Liga 1.

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Ştefan Târnovanu a fost făcut praf de Gigi Becali, după gafele uriaşe comise în „dubla” cu FK Auda. FCSB a fost eliminată în turul doi de Conference League, după un eşec ruşinos cu letonii, scor 3-7, la general.

Echipa care l-a refuzat pe Ştefan Târnovanu: Levadiakos

După ce au existat zvonuri privind o posibilă plecare a lui Ştefan Târnovanu la Levadiakos, în prima ligă din Grecia, Mihai Pintilii a oferit ultimele detalii. Secundul lui Elias Charalambous de la formaţia elenă a dezvăluit că nu se mai pune problema unui transfer al portarului român, deoarece grecii şi-au adus recent un alt goalkeeper.

„Avem portar. Nu, nu se pune problema. Au adus acum un portar israelian, de 29 de ani. Ieri sau alaltăieri s-a rezolvat cu portarul”, a declarat Mihai Pintilii, conform digisport.ro.

Levadiakos a transferat în această vară doi foşti jucători de la FCSB. Adrian Şut şi Alexandru Pantea vor fi pregătiţi de Elias Charalambous şi de Mihai Pintilii, în Grecia.