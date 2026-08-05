Echipa care l-a refuzat pe Ştefan Târnovanu, după ce a fost făcut praf de Gigi Becali la FCSB: „Avem portar”

Ştefan Târnovanu traversează o perioadă delicată la FCSB. Portarul de 26 de ani nu a făcut parte din lotul roş-albaştrilor la remiza cu Farul, scor 2-2, din ultima etapă de Liga 1.
Ştefan Târnovanu a fost făcut praf de Gigi Becali, după gafele uriaşe comise în „dubla” cu FK Auda. FCSB a fost eliminată în turul doi de Conference League, după un eşec ruşinos cu letonii, scor 3-7, la general.
Echipa care l-a refuzat pe Ştefan Târnovanu: Levadiakos
După ce au existat zvonuri privind o posibilă plecare a lui Ştefan Târnovanu la Levadiakos, în prima ligă din Grecia, Mihai Pintilii a oferit ultimele detalii. Secundul lui Elias Charalambous de la formaţia elenă a dezvăluit că nu se mai pune problema unui transfer al portarului român, deoarece grecii şi-au adus recent un alt goalkeeper.
„Avem portar. Nu, nu se pune problema. Au adus acum un portar israelian, de 29 de ani. Ieri sau alaltăieri s-a rezolvat cu portarul”, a declarat Mihai Pintilii, conform digisport.ro.
Levadiakos a transferat în această vară doi foşti jucători de la FCSB. Adrian Şut şi Alexandru Pantea vor fi pregătiţi de Elias Charalambous şi de Mihai Pintilii, în Grecia.
Mihai Stoica a explicat motivul pentru care Ştefan Târnovanu nu a prins lotul cu Farul
Mihai Stoica a transmis că Ştefan Târnovanu a avut nevoie să se liniştească, după ultimele meciuri, el confruntându-se şi cu mici probleme la genunchi.
„A fost ideea mea să nu fie în lot, l-am întrebat și pe Gigi dacă e de acord cu asta, și staff-ul, ce părere are. Am zis că e mai bine să-l lăsăm câteva zile să se liniștească. Are și niște mici probleme la genunchi să le rezolve.
Nu avea niciun sens să stea pe bancă la meciul ăsta după ce se vorbise atât de mult. Gigi îl criticase foarte foarte tare, l-a criticat și după meciul ăsta”, a spus Mihai Stoica, conform fanatik.ro.
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