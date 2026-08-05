Yan Diomande devine cel mai scump jucător transferat vreodată de Real Madrid! Negocierile, pe ultima sută de metri

Una dintre telenovelele acestei veri l-a avut în prim-plan pe Yan Diomande, tânărul jucător de 19 ani de la RB Leipzig care are toate șansele să devină cel mai scump jucător transferat în această vară!

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Dorit de Liverpool și PSG, Diomande va ajunge până la urmă la Real Madrid pentru o sump între 130 și 140 de milioane de euro!

Transferul lui Diomande, aproape finalizat

În ciuda problemelor legate de echipa care îl reprezintă pe Diomande, Real Madrid a insistat și va obține acordul pentru transfer, anunță Sky Germania. Suma de transfer, care include și bonusuri de performanță, va trece peste 130 de milioane de euro.

Ultimele detalii mai sunt de pus la punct, pentru ca apoi să vină acordul lui Leipzig ca Diomande să facă vizita medicală înainte să semneze cu Real Madrid. Discuțiile dintre jucător și viitorul club sunt deja finalizate. Diomande a ajuns abia astăzi în cantonamentul lui Leipzig din Austria. El nu s-a antrenat în ultimele zile din cauza unei infecții, a anunțat clubul, care a dezmințit că absența lui Diomande de la antrenamente ar fi legată de negocierile cu Real.

Diomande va deveni cel mai scump jucător transferat vreodată de Real Madrid, peste recordul lui Jude Bellingham. El va fi și primul jucător din Coasta de Fildeș care evoluează pentru Real Madrid. Diomande a fost adus vara trecută de Leipzig de la Leganes cu 20 de milioane de euro. În primul sezon, el a marcat 13 goluri și a dat 10 assist-uri în 36 de partide în Germania și a evoluat în toate cele 4 partide ale Coastei de Fildeș de la Campionatul Mondial.