Home | Fotbal | La Liga | Yan Diomande devine cel mai scump jucător transferat vreodată de Real Madrid! Negocierile, pe ultima sută de metri

Yan Diomande devine cel mai scump jucător transferat vreodată de Real Madrid! Negocierile, pe ultima sută de metri

Sebastian Ujica Publicat: 5 august 2026, 14:13

Comentarii
Yan Diomande devine cel mai scump jucător transferat vreodată de Real Madrid! Negocierile, pe ultima sută de metri

Yan Diomande / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Una dintre telenovelele acestei veri l-a avut în prim-plan pe Yan Diomande, tânărul jucător de 19 ani de la RB Leipzig care are toate șansele să devină cel mai scump jucător transferat în această vară!

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dorit de Liverpool și PSG, Diomande va ajunge până la urmă la Real Madrid pentru o sump între 130 și 140 de milioane de euro!

Transferul lui Diomande, aproape finalizat

În ciuda problemelor legate de echipa care îl reprezintă pe Diomande, Real Madrid a insistat și va obține acordul pentru transfer, anunță Sky Germania. Suma de transfer, care include și bonusuri de performanță, va trece peste 130 de milioane de euro.

Ultimele detalii mai sunt de pus la punct, pentru ca apoi să vină acordul lui Leipzig ca Diomande să facă vizita medicală înainte să semneze cu Real Madrid. Discuțiile dintre jucător și viitorul club sunt deja finalizate. Diomande a ajuns abia astăzi în cantonamentul lui Leipzig din Austria. El nu s-a antrenat în ultimele zile din cauza unei infecții, a anunțat clubul, care a dezmințit că absența lui Diomande de la antrenamente ar fi legată de negocierile cu Real.

Diomande va deveni cel mai scump jucător transferat vreodată de Real Madrid, peste recordul lui Jude Bellingham. El va fi și primul jucător din Coasta de Fildeș care evoluează pentru Real Madrid. Diomande a fost adus vara trecută de Leipzig de la Leganes cu 20 de milioane de euro. În primul sezon, el a marcat 13 goluri și a dat 10 assist-uri în 36 de partide în Germania și a evoluat în toate cele 4 partide ale Coastei de Fildeș de la Campionatul Mondial.

Reclamă
Reclamă

 

 

Prima bancă de la noi care permite amânarea ratelor pentru dezvoltatorii imobiliari după blocajul de la ANCPIPrima bancă de la noi care permite amânarea ratelor pentru dezvoltatorii imobiliari după blocajul de la ANCPI
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Mai are nevoie FCSB de transferuri, după eliminarea din Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
A cincea zi la rând de recorduri meteo. Unde s-a înregistrat cea mai caldă dimineață din România
Observator
A cincea zi la rând de recorduri meteo. Unde s-a înregistrat cea mai caldă dimineață din România
Marius Șumudică, atac cu talpa la CSA Steaua! „E strigător la cer! Ca-n vestul sălbatic, ce te mai miră? O haiducie”. Exclusiv
Fanatik.ro
Marius Șumudică, atac cu talpa la CSA Steaua! „E strigător la cer! Ca-n vestul sălbatic, ce te mai miră? O haiducie”. Exclusiv
13:33

LIVE VIDEOINTER – AC MILAN 0-0 ACUM pe AntenaPLAY. Marele derby se dispută în Australia. Echipele de start
13:30

E gata! Arsenal face un transfer uriaș! Campioana Angliei dă 87 de milioane de euro pe brazilian
13:26

Echipa care l-a refuzat pe Ştefan Târnovanu, după ce a fost făcut praf de Gigi Becali la FCSB: „Avem portar”
13:00

„Nu s-a ridicat la nivelul aşteptărilor”. Ştie motivul pentru care Dennis Politic a intrat în vizorul lui Gigi Becali
12:22

Vestea care îi schimbă viața lui Ionuț Radu! Manchester United și-a dat acordul pentru transfer
12:21

„Nu căutam scuze”. Apelul făcut de Filipe Coelho, înainte de KuPS – Universitatea Craiova. Cu ce provocare se confruntă oltenii
Vezi toate știrile
1 Universitatea Craiova, refuzată de Dinamo. „Câinii” cer 3 milioane de euro pentru un om de bază 2 OUT! Becali l-a executat în direct pe jucătorul de la FCSB: „Ăsta nu-i fotbalist. Îl dau gratis!” 3 Gigi Becali îl vrea pe Dan Petrescu la FCSB: „Mi-a zis Meme şi am acceptat” 4 Gigi Becali, ofertă pentru Jovo Lukic! Mesaj categoric pentru U Cluj: „Exclus să dau mai mult”. Ce salariu i-a pregătit 5 Echipa lui Dan Șucu, dezastru în meciul cu o echipă de Premier League: 10-1! 6 Basarab Panduru a distrus un jucător de la FCSB, după remiza cu Farul: „Nici când era slab nu era atât de slab”
Citește și
Cele mai citite
Bătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totulBătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totul
Dinamo achită clauza de reziliere și face transferul mult așteptatDinamo achită clauza de reziliere și face transferul mult așteptat
Nebunie curată: echipa dintr-un sat cu 500 de locuitori și cu un ciung în primul 11 a dat lovitura în Europa!Nebunie curată: echipa dintr-un sat cu 500 de locuitori și cu un ciung în primul 11 a dat lovitura în Europa!
„Mizerie în baie, păr pe chiuvetă…” Simona Halep, implicată într-un imens scandal„Mizerie în baie, păr pe chiuvetă…” Simona Halep, implicată într-un imens scandal