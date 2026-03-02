"Rapid este o echipă mică!" Basarab Panduru i-a criticat şi la victorie - Antena Sport

Închide meniul
Antena
“Rapid este o echipă mică!” Basarab Panduru i-a criticat şi la victorie

Radu Constantin Publicat: 2 martie 2026, 22:04

Rapid a învins luni seara, în deplasare, scor 2-1, formaţia Unirea Slobozia, în ultimul meci al etapei a 29-a din Liga 1. Chiar dacă au bătut, giuleştenii au fost criticaţi de Basarab Panduru. Fostul fotbalist a catalogat Rapid drept o “echipă mică”. Asta pentru că nu reuşeşte să marcheze suficient contra unor echipe care nu au pretenţii la titlu, cum este Unirea Slobozia. Ba mai mult, rapidştii termină jocul şi în defensivă, la un pas să ia gol.

“Rapid a trăit periculos pe finalul meciului, victoria e importantă în situaţia asta, doar că pe final nu mi-a plăcut capul. Trebuie să înveţi, că e cel mai important. După un meci pierdut nu înveţi nimic, poţi învăţa după unul câştigat. Ce se întâmplă pe finalul de meci nu e ok. Contează victoria.

Eşti o echipă mică. Mare de ce ar fi Rapid? Câte campionate a câştigat în ultimii 10 ani? Nu înseamnă că trebuie să-i dai cinci Sloboziei şi ai instinctul de echipă mică, că dacă eşti mare dai 5-0 Sloboziei, ca măcar să tragi de rezultatul de care ai nevoie să de apropii de Craiova.

Eu înţeleg, că la 1-0 au ce pierde (n.r. – şi se retrag în apărare). Ne retragem că ni se pare că dacă avem 1-0 e diferit. Nu e uşor să dai două, trei, cinci goluri în campionat, dar cine dă cinci goluri la noi?”, a declarat Basarab Panduru, la Prima Sport.

