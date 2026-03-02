Unirea Slobozia - Rapid 1-2. Giuleștenii își consolidează locul al doilea - Antena Sport

Închide meniul
Unirea Slobozia - Rapid 1-2. Giuleștenii își consolidează locul al doilea

Unirea Slobozia – Rapid 1-2. Giuleștenii își consolidează locul al doilea

Unirea Slobozia – Rapid 1-2. Giuleștenii își consolidează locul al doilea

Bogdan Stănescu Publicat: 2 martie 2026, 21:27

Comentarii
Unirea Slobozia – Rapid 1-2. Giuleștenii își consolidează locul al doilea

Unirea Slobozia - Rapid / SPORT PICTURES

Unirea Slobozia – Rapid București a fost jocul care a închis penultima etapă a sezonului regular, iar giuleștenii au reușit să se impună cu scorul de 2-1 .

Cu acest rezultat, formația antrenată de Costel Gâlcă s-a apropiat la patru puncte de liderul Universitatea Craiova și s-a distanțat la trei puncte de rivala Dinamo.

Unirea Slobozia – Rapid 1-2

Final de meci! 

Min. 86: Alex Dobre ratează șansa desprinderii. Acesta a tras în portar după ce a scăpat singur spre poartă.

Min. 74: Bară Rapid! Talisson trimite în transversală, iar Moruțan șutează peste poartă.

Min. 67: GOL! Alex Dobre o aduce din nou pe Rapid în avantaj, după ce a apărut excelent în centrul careului și l-a executat pe Rusu.

Min. 57: GOL! Albu restabilește egalitatea pentru formația gazdă.

Min. 46: Start în repriza secundă!

Final de primă repriză! 

Min. 38: Ce ocazie pentru Slobozia! Aioani iese prost pe centrare, iar Espinosa reia puțin pe lângă poartă.

Min. 24: GOL! Rapid deschide scorul prin atacantul Daniel Paraschiv. A doua etapă la rând cu gol marcat pentru fotbalistul venit din Spania.

Min. 17: Alex Albu nu a prins poarta cu un şut de la distanţă.

Min. 12: Şansă uriaşă pentru Rapid! Cristi Bărbuţ putea scăpa singur cu portarul Aioani, dar a ratat preluarea.

Min. 7: Ocazie mare pentru Rapid! Petrila a reluat cu capul, din careu, Denis Rusu a reuşit să prindă balonul, în doi timpi.

Min. 1: A început meciul!

Echipele de start:

Unirea Slobozia (5-3-2): Rusu – Dorobanțu, Safronov, I. Dinu, Orozco, Șerbănică – Bărbuț, Vl. Pop, Al. Albu – Espinosa, Ponde
Rezerve: R. Popa, Ibrian, Antoche, C. Toma, Coadă, T. Lungu, M. Lemnaru, Vlăsceanu, Dahan, Dulcea, Carnat, Dragu
Antrenor: Claudiu Niculescu

Rapid (4-3-3): Aioani – Onea, Pașcanu, Kramer, Borza – Moruțan, Hromada, Grameni – Dobre, Paraschiv, Petrila
Rezerve: Iliev, Ciobotariu, Bolgado, Manea, K. Keita, G. Gheorghe, Talisson, Hazrollaj, Koljic
Antrenor: Constantin Gâlcă

În tur, Rapid a învins-o cu 4-1 pe Unirea Slobozia, în Giuleşti.

