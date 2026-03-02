Unirea Slobozia - Rapid 1-2. Giuleștenii își consolidează locul al doilea - Antena Sport

Final de primă repriză!

Min. 38: Ce ocazie pentru Slobozia! Aioani iese prost pe centrare, iar Espinosa reia puțin pe lângă poartă.

Min. 24: GOL! Rapid deschide scorul prin atacantul Daniel Paraschiv. A doua etapă la rând cu gol marcat pentru fotbalistul venit din Spania.

Min. 17: Alex Albu nu a prins poarta cu un şut de la distanţă.

Min. 12: Şansă uriaşă pentru Rapid! Cristi Bărbuţ putea scăpa singur cu portarul Aioani, dar a ratat preluarea.

Min. 7: Ocazie mare pentru Rapid! Petrila a reluat cu capul, din careu, Denis Rusu a reuşit să prindă balonul, în doi timpi.

Min. 1: A început meciul!

Echipele de start:

Unirea Slobozia (5-3-2): Rusu – Dorobanțu, Safronov, I. Dinu, Orozco, Șerbănică – Bărbuț, Vl. Pop, Al. Albu – Espinosa, Ponde

Rezerve: R. Popa, Ibrian, Antoche, C. Toma, Coadă, T. Lungu, M. Lemnaru, Vlăsceanu, Dahan, Dulcea, Carnat, Dragu

Antrenor: Claudiu Niculescu

Rapid (4-3-3): Aioani – Onea, Pașcanu, Kramer, Borza – Moruțan, Hromada, Grameni – Dobre, Paraschiv, Petrila

Rezerve: Iliev, Ciobotariu, Bolgado, Manea, K. Keita, G. Gheorghe, Talisson, Hazrollaj, Koljic

Antrenor: Constantin Gâlcă

În tur, Rapid a învins-o cu 4-1 pe Unirea Slobozia, în Giuleşti.