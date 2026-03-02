AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 2 martie - Antena Sport

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 2 martie, de pe as.ro.
Pe as.ro vezi ce a declarat Gigi Becali, după ce FCSB a ratat play-off-ul. Campioana va evolua în premieră în play-out.
AntenaSport Update 2 martie
1. Plan uriaş după dezastru
Gigi Becali vrea să-i aducă pe Adrian Ilie şi pe Mirel Rădoi la FCSB. Are în plan să deschidă departament de scouting, după ratarea play-off-ului: “Cer ajutor. Avem nevoie de 5-6 jucători”, a spus Becali.
2. Lovitură pentru Dinamo
Zeljko Kopic a primit o veste proastă, cu o etape înainte ca Dinamo să înceapă play-off-ul. Karamoko s-a accidentat în înfrângerea cu FC Argeş şi va fi OUT pentru o lună.
3. Probleme pentru Contra
Pe as.ro vezi ce a declarat Cosmin Contra direct din Qatar, ţară afectată de războiul din Orientul Mijlociu. Fostul selecţioner a fost nevoit să-şi antreneze jucătorii online.
4. Chivu, pariul italienilor
Italienii mizează pe Cristi Chivu înaintea derby-ului cu AC Milan. Sunt convinşi că Inter poate face pasul decisiv spre titlu: “Românul se apropie de Scudetto”, au transmis aceştia.
5. Messi, erou la Miami
Lionel Messi a făcut show la Inter Miami. Starul argentinian a marcat o “dublă” spectaculoasă şi a contribuit decisiv la revenirea echipei lui, de la 0-2.
