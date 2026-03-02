AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 2 martie - Antena Sport

Gigi Becali vrea să-i aducă pe Adrian Ilie şi pe Mirel Rădoi la FCSB. Are în plan să deschidă departament de scouting, după ratarea play-off-ului: “Cer ajutor. Avem nevoie de 5-6 jucători”, a spus Becali.

Pe as.ro vezi ce a declarat Gigi Becali, după ce FCSB a ratat play-off-ul. Campioana va evolua în premieră în play-out.

Zeljko Kopic a primit o veste proastă, cu o etape înainte ca Dinamo să înceapă play-off-ul. Karamoko s-a accidentat în înfrângerea cu FC Argeş şi va fi OUT pentru o lună.

3. Probleme pentru Contra

Pe as.ro vezi ce a declarat Cosmin Contra direct din Qatar, ţară afectată de războiul din Orientul Mijlociu. Fostul selecţioner a fost nevoit să-şi antreneze jucătorii online.