Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Fostul selecţioner al României îl face praf pe Coelho: "Pe mine nu m-a dat pe spate, echipa e opera lui Mirel Rădoi" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Fostul selecţioner al României îl face praf pe Coelho: “Pe mine nu m-a dat pe spate, echipa e opera lui Mirel Rădoi”

Fostul selecţioner al României îl face praf pe Coelho: “Pe mine nu m-a dat pe spate, echipa e opera lui Mirel Rădoi”

Radu Constantin Publicat: 2 martie 2026, 21:32

Comentarii
Fostul selecţioner al României îl face praf pe Coelho: Pe mine nu m-a dat pe spate, echipa e opera lui Mirel Rădoi

Mirel Rădoi a plecat de la Universitatea Craiova când nu se aştepta nimeni, iar în locul lui a fost numit Filipe Coelho, un nume necunoscut pentru fotbalul românesc. Universitatea Craiova este acum pe locul 1 în Liga 1, dar Victor Piţurcă – fost selecţioner al României – crede că meritul este tot al lui Mirel Rădoi. Asta pentru că el este cel care a construit echipa care acum are prima şansă la câştigarea campionatului. Când vine vorba de Coelho? Piţurcă spune că portughezul nu l-a impresionat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mai mult, Piţurcă spune că Mirel Rădoi este un antrenor cu personalitate, iar Mihai Rotaru nu a avut cum să se bage peste el în alăctuirea echipei.

“S-au întâmplat multe lucruri negative în fotbalul românesc cu patroni care se bagă la echipă. Se mai bagă și alții. Lui Mihai Rotaru îi era imposibil să se bage la Mirel Rădoi. Nici la Coelho nu cred. Dar atenție, echipa asta e opera lui Mirel Rădoi. Antrenorul portughez pe mine nu m-a dat pe spate. Craiova câștigă meciurile pentru că are jucători puternici, jocul nu spune mare lucru”, a declarat Victor Pițurcă, în direct la Digi Sport.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va prinde FCSB Conference League la finalul sezonului?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Elevii din Focşani blocaţi de război în Dubai au mers în "vacanţă la schi"
Observator
Elevii din Focşani blocaţi de război în Dubai au mers în "vacanţă la schi"
Minerul rănit în accidentul de la Livezeni, obligat să returneze banii pentru concediul medical? Controversă după accidentul de muncă soldat cu arsuri grave
Fanatik.ro
Minerul rănit în accidentul de la Livezeni, obligat să returneze banii pentru concediul medical? Controversă după accidentul de muncă soldat cu arsuri grave
22:24
Revenire importantă anunţată de Gâlcă înainte de Craiova: “Nu ştim dacă va fi 100%”
22:15
LIVE VIDEOGil Vicente – Benfica, 22:15, LIVE VIDEO. Echipa lui Jose Mourinho vrea să se apropie de Porto şi Sporting
22:04
“Rapid este o echipă mică!” Basarab Panduru i-a criticat şi la victorie
21:55
Alex Dobre, cu gândul la titlu după victoria de la Slobozia: „Când tragem linie la sfârșit, sper să fim campioni”
21:27
Unirea Slobozia – Rapid 1-2. Giuleștenii își consolidează locul al doilea
21:12
VideoNaţionala de fotbal feminin speră şi ea să se califice la Campionatul Mondial, ca şi cea a băieţilor
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi” 2 Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut” 3 Gigi Becali le-a decis viitorul lui Charalambous și Pintilii după ce FCSB a ratat play-off-ul 4 CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor 5 Kyros Vassaras a dat verdictul, după fazele controversate din Farul – CFR Cluj 1-2. Discuţiile din camera VAR, publicate 6 BREAKING NEWSE oficial! FCSB, OUT din lupta pentru play-off după Dinamo – FC Argeș 0-1. Campioana va juca în play-out
Citește și
Cele mai citite
Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românescGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial
Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”