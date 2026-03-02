Fostul selecţioner al României îl face praf pe Coelho: "Pe mine nu m-a dat pe spate, echipa e opera lui Mirel Rădoi" - Antena Sport

Mirel Rădoi a plecat de la Universitatea Craiova când nu se aştepta nimeni, iar în locul lui a fost numit Filipe Coelho, un nume necunoscut pentru fotbalul românesc. Universitatea Craiova este acum pe locul 1 în Liga 1, dar Victor Piţurcă – fost selecţioner al României – crede că meritul este tot al lui Mirel Rădoi. Asta pentru că el este cel care a construit echipa care acum are prima şansă la câştigarea campionatului. Când vine vorba de Coelho? Piţurcă spune că portughezul nu l-a impresionat.

Mai mult, Piţurcă spune că Mirel Rădoi este un antrenor cu personalitate, iar Mihai Rotaru nu a avut cum să se bage peste el în alăctuirea echipei.

“S-au întâmplat multe lucruri negative în fotbalul românesc cu patroni care se bagă la echipă. Se mai bagă și alții. Lui Mihai Rotaru îi era imposibil să se bage la Mirel Rădoi. Nici la Coelho nu cred. Dar atenție, echipa asta e opera lui Mirel Rădoi. Antrenorul portughez pe mine nu m-a dat pe spate. Craiova câștigă meciurile pentru că are jucători puternici, jocul nu spune mare lucru”, a declarat Victor Pițurcă, în direct la Digi Sport.