Alex Dobre, cu gândul la titlu după victoria de la Slobozia: „Când tragem linie la sfârșit, sper să fim campioni” - Antena Sport

Rapid București a încheiat cum se cuvine etapa cu numărul 29 din Liga 1, giuleștenii reușind să se impună pe terenul celor de la Unirea Slobozia, scor 2-1.

Alex Dobre a decis partida pentru formația antrenată de Costel Gâlcă, cu golul numărul 14 din actuala ediție de campionat. Talisson putea înscrie și el pentru rapidiști, dar brazilianul a nimerit transversala.

Alex Dobre visează la titlu cu Rapid

Alex Dobre a reușit un gol de trei puncte pentru Rapid, într-o deplasare în care giuleștenii au suferit pe final la Slobozia. Căpitanul clubului alb-vișiniu a vorbit despre lupta la play-off și a transmis că își dorește să aibă parte de un sezon de neuitat.

„Mă bucur pentru ce am reușit. Am depus un efort bun, trebuia să controlăm jocul mai mult pe sfârșit. Mă bucur că am reușit să câștigăm. Finalul periculos, nu am ținut de minge cât a trebuit, le-am dat șansa să marcheze. Sper să fim în cea mai bună formă la meciul cu Craiova. Este genul de meciuri pentru care trăiești, îl aștepți cu entuziasm, așteptăm suporterii în număr cât mai mare.

Asta ne dorim, ne dorim să câștigăm cu Craiova și să ne bucurăm cu toții. Este strâns play-off-ul, sperăm să obținem o victorie duminică și să reușim o performanță extraordinară în acest sezon. Este foarte important că am marcat, am trecut printr-o perioadă mai proastă, am continuat să muncesc și mă bucur că în această seară am făcut un meci foarte bun.