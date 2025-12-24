Jurnal Antena Sport | FCSB sună bine pentru Kevin - Antena Sport

Închide meniul
Jurnal Antena Sport | FCSB sună bine pentru Kevin

Jurnal Antena Sport | FCSB sună bine pentru Kevin

De Crăciun, Kevin Ciubotaru așteaptă ca Moșul să-i aducă transferul la FCSB și să fie mai aproape cu România de Mondial. Fundașul Sibiului are bagajele făcute deja pentru barajul cu turcii.

