Jurnal Antena Sport | Fiert pe Mondial
Fostul fundaș al naționalei, Tamaș, a mai ridicat un trofeu în afara terenului. Noul campion Survivor se pregătește de un Mondial de vis. De joi pe Antena 1 și AntenaPLAY.
Fostul fundaș al naționalei, Tamaș, a mai ridicat un trofeu în afara terenului. Noul campion Survivor se pregătește de un Mondial de vis. De joi pe Antena 1 și AntenaPLAY.
Jurnal Antena Sport | Fiert pe MondialJurnal Antena Sport | Fiert pe Mondial
Jurnal Antena Sport | Un mondial fără egal!Jurnal Antena Sport | Un mondial fără egal!
Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 8 iunieAntena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 8 iunie
Jurnal Antena Sport | Ce dulce e victoriaJurnal Antena Sport | Ce dulce e victoria
Jurnal Antena Sport | Cineva să-l oprească!Jurnal Antena Sport | Cineva să-l oprească!