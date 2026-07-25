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„O seară neagră pentru noi”. Prima reacție din tabăra Universității Craiova după umilința cu Dinamo

Andrei Nicolae Publicat: 25 iulie 2026, 22:59

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„O seară neagră pentru noi. Prima reacție din tabăra Universității Craiova după umilința cu Dinamo

Jucătorii Universității Craiova, în meciul cu Dinamo / Sport Pictures

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Alexandru Crețu, mijlocașul Universității Craiova, a vorbit la flash-interviu despre umilința suferită de echipa sa contra lui Dinamo pe Arcul de Triumf, scor 1-5. Fotbalistul oltenilor a catalogat ce s-a întâmplat la București drept „o seară neagră” și a vorbit depre ce a condus la rezultatul uluitor de pe tabela de marcaj.

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Dinamo a obținut o victorie răsunătoare în fața Universității Craiova pe Arcul de Triumf, scor final 5-1. Filipe Coelho și-a menajat mare parte din titulari, iar elevii lui Nuno Campos au profitat din plin. Alberto Soro, Alexandru Musi, Alexandru Pop, Cătălin Cîrjan și Martin Pascual au semnat golurile care au consemnat o victorie uluitoare a alb-roșiilor.

„Cred că noi ne-am surprins, nu neapărat Dinamo”, crede Alexandru Crețu

După meci, primul om din tabăra oltenilor care a apărut la declarații a fost Alexandru Crețu, care nu s-a ferit să spună că el și colegii săi au făcut un meci slab. Deși Coelho nu și-a folosit mare parte din titulari pentru a pregăti partida cu Levski Sofia din turul 2 preliminar Champions League, Crețu n-a fost de părere că echipa trimisă în teren de portughez a fost una experimentală.

În ciuda scorului, jucătorul de 34 de ani a spus că Dinamo nu a surprins-o pe Univ. Craivoa, ci atitudinea sa și coechipierilor săi a fost decisivă.

O seară neagră pentru noi. Trebuie să învățăm, să mergem mai departe, să analizăm clar ce am greșit. Nu am făcut un meci deloc bun și nici nu putem trece peste el așa ușor. Nu ne putem prezenta așa la meciul de miercuri (n.r. cu Levski).

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Așa pare, că a fost o formulă experimentală, noi știm cum ne antrenăm. Seara asta am făcut un meci prost, se poate întâmpla. Am intrat un pic așa timorați în prima repriză și asta e soarta jocului.

Cred că noi ne-am surprins, nu neapărat Dinamo. Felicitări, au marcat cinci goluri. Atitudinea noastră a făcut diferența. E prematur să vorbim acum, e început de campionat, lucrurile se așază ușor. Sperăm să nu se mai întâmpe, să învățăm din asta și să facem jocuri cât mai bune pe viitor„, a spus mijlocașul defensiv, potrivit digisport.ro.

Pentru Dinamo, urmează partida cu Oțelul Galați din deplasare, în timp ce Universitatea Craiova o va întâlni pe Levski Sofia în manșa a doua din turul 2 preliminar Champions league, duel care a reprezentat și motivul pentru care Coelho și-a menajat titularii.

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