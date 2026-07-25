„O seară neagră pentru noi”. Prima reacție din tabăra Universității Craiova după umilința cu Dinamo

Alexandru Crețu, mijlocașul Universității Craiova, a vorbit la flash-interviu despre umilința suferită de echipa sa contra lui Dinamo pe Arcul de Triumf, scor 1-5. Fotbalistul oltenilor a catalogat ce s-a întâmplat la București drept „o seară neagră” și a vorbit depre ce a condus la rezultatul uluitor de pe tabela de marcaj.

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Dinamo a obținut o victorie răsunătoare în fața Universității Craiova pe Arcul de Triumf, scor final 5-1. Filipe Coelho și-a menajat mare parte din titulari, iar elevii lui Nuno Campos au profitat din plin. Alberto Soro, Alexandru Musi, Alexandru Pop, Cătălin Cîrjan și Martin Pascual au semnat golurile care au consemnat o victorie uluitoare a alb-roșiilor.

„Cred că noi ne-am surprins, nu neapărat Dinamo”, crede Alexandru Crețu

După meci, primul om din tabăra oltenilor care a apărut la declarații a fost Alexandru Crețu, care nu s-a ferit să spună că el și colegii săi au făcut un meci slab. Deși Coelho nu și-a folosit mare parte din titulari pentru a pregăti partida cu Levski Sofia din turul 2 preliminar Champions League, Crețu n-a fost de părere că echipa trimisă în teren de portughez a fost una experimentală.

În ciuda scorului, jucătorul de 34 de ani a spus că Dinamo nu a surprins-o pe Univ. Craivoa, ci atitudinea sa și coechipierilor săi a fost decisivă.

„O seară neagră pentru noi. Trebuie să învățăm, să mergem mai departe, să analizăm clar ce am greșit. Nu am făcut un meci deloc bun și nici nu putem trece peste el așa ușor. Nu ne putem prezenta așa la meciul de miercuri (n.r. cu Levski).