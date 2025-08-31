Jurnal Antena Sport | Hagi nu a uitat de unde a plecat - Antena Sport

Adrian Mazilu a fost prezentat oficial de Dinamo! A semnat până în 2029

Dominik Szoboszlai, reacţie de clasă după ce a marcat un euro-gol în Liverpool – Arsenal 1-0: “Pe el trebuie să-l menţionez”

LIVE TEXT Nicolae Stanciu, schimbat în minutul 65 din Genoa – Juventus. Rațiu, duel cu Barcelona. Programul stranierilor

Ce a spus Andrei Dumiter după ce l-a înjurat pe Ongenda, după golul „furat” din 1-1 cu Universitatea Craiova

Mirel Rădoi, reacţie dură după Botoşani – Universitatea Craiova 1-1: “N-am crezut că mai văd aşa ceva în 2025”